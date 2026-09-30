JSSC Para Teacher Vacancy 2026: झारखंड में संविदा शिक्षकों के बंपर पदों पर आवेदन स्टार्ट, 18 अक्टूबर तक फॉर्म भरने का मौका

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। सरकारी शिक्षक बनने का सपना देख रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से राज्य में पैरा (संविदा) टीचर के रिक्त पदों पर भर्ती (JTAACCE 2026- Para Teachar) निकाली गई है। वैकेंसी के लिए आवेदन 29 सितंबर से स्टार्ट कर दिए गए हैं जो निर्धारित अंतिम तिथि 18 अक्टूबर तक जारी रहेंगे। योग्य एवं पात्र उम्मीदवार भर्ती में शामिल होने के लिए केवल ऑनलाइन माध्यम से वेबसाइट

jssc.jharkhand.gov.in पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं।

पात्रता एवं मापदंड इस भर्ती में भाग लेने के लिए उम्मीदवारों ने पदानुसार 10+2/ स्नातक के साथ द्विवर्षीय डिप्लोमा बीएड/ डीएलएड (जिस नाम से जाना जाता हो)/ बीएससी बीएड/ बीए बीएड/ एमएड आदि उत्तीर्ण किया हो। इसके साथ ही उम्मीदवारों ने राज्य पात्रता परीक्षा JTET पास किया हो।

हालांकि, जिन उम्मीदवारों ने झारखंड से बाहर किसी भी स्टेट की टीईटी परीक्षा पास की हो वे भी आवेदन करने के लिए पात्र हैं। लेकिन, उनको नियुक्ति के 3 वर्ष के अंदर पहले ही अटेम्प्ट में JTET पास करनी होगी। विस्तृत डिटेल के लिए एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन का अवलोकन अवश्य कर लें।

महत्वपूर्ण डेट्स रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने की तिथि 29 सितंबर 2026 आवेदन की लास्ट डेट 18 अक्टूबर 2026 फीस जमा करने की अंतिम तिथि अक्टूबर 2026 (डेट घोषित होगी) फोटो और साइन अपलोड करने की लास्ट डेट 22 अक्टूबर 2026 फॉर्म में करेक्शन की डेट 23 से 24 अक्टूबर 2026 एप्लीकेशन प्रॉसेस इस भर्ती में आवेदन ऑनलाइन किया जा सकता है। आवेदन के लिए स्टेप्स एवं डायरेक्ट लिंक नीचे दिया जा रहा है।

फॉर्म भरने के लिए सर्वप्रथम ऑफिशियल वेबसाइट jssc.jharkhand.gov.in पर जाएं। होम पेज पर Application Forms(Apply) में Online Application for JTAACCE-2026 (Para Teacher) के आगे अप्लाई पर क्लिक करें।

न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके पंजीकरण कर लें।

अन्य डिटेल भरकर फॉर्म को पूरा करें।

सिग्नेचर, फोटोग्राफ अपलोड करें।

निर्धारित फीस जमा करें।

फॉर्म को सबमिट करके एक प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रख लें। JSSC Para Teacher Online Form 2026

JSSC Para Teacher Notification 2026

कितनी लगेगी फीस इस भर्ती में शामिल होने के लिए परीक्षा शुल्क के रूप में 100 रुपये का भुगतान करना होगा। एससी/ एसटी वर्ग के लिए आवेदन शुल्क 50 रुपये निर्धारित है। शुल्क भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है।