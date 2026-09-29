BPSC TRE 4.0: बीपीएससी ने टीचर भर्ती में जोड़े 932 पद, अब 33320 पदों पर होंगी नियुक्तियां; इस डेट तक फॉर्म भरने का मौका
बीपीएससी टीआरई भर्ती के लिए रिक्त पदों में 932 पद जोड़े गए हैं। अब कुल 33320 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। आवेदन 25 अक्टूबर तक किया जा सकता है।
HighLights
बिहार चर्तुथ शिक्षक भर्ती में बढ़ाये गए 932 पद।
पदों की संख्या बढ़कर हुए 33320.
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। बिहार टीचर भर्ती (BPSC TRE 4) 2026 को लेकर बड़ी खबर है। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन (BPSC) की ओर से नोटिफकेशन जारी कर भर्ती पदों को बढ़ाने का एलान किया गया है। अधिसूचना के मुताबिक माध्यमिक विद्यालयों में टीचर के 493 पदों एवं उच्च माध्यमिक स्कूल में विद्यालय अध्यापक के 439 पदों को जोड़ा गया है।
अब 33320 पदों पर होंगी नियुक्तियां
जानकारी के लिए बता दें कि पहले ये भर्ती 32388 पदों के लिए निकाली गई थी जिसमें अब 932 पद जोड़े गए हैं। इस प्रकार से अब पदों की संख्या बढ़कर 33320 हो गई है। अब कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के लिए 3847 पद, कक्षा 6 से 8 तक के लिए 8563 पद, कक्षा 9 से लेकर 10 तक के लिए 4370 और कक्षा 11 से 12वीं के लिए के लिए सबसे ज्यादा 16540 पद रिक्त हैं।
जल्द कर लें अप्लाई
आपको बता कि इस भर्ती के लिए आवेदन की लास्ट डेट 25 अक्टूबर निर्धारित है, ऐसे में अभ्यर्थी अंतिम दिन का वेट न करते हुए जल्द से जल्द आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर लें।
आवेदन करने का तरीका
- इस भर्ती में आवेदन के लिए ऑफिशियल वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर जाकर ऑनलाइन एप्लीकेशन पर क्लिक करें।
- होम पेज पर New Registration (One Time Registration) पर क्लिक करें।
- OTR करने के बाद अन्य डिटेल भरकर फॉर्म को पूरा करें।
- हस्ताक्षर, डिटेल्स, फोटोग्राफ आदि अपलोड करें।
- निर्धारित आवेदन फीस जमा करें।
- फॉर्म को सबमिट करके एक प्रिंटआउट निकालकर अपने पास सुरक्षित रख लें।
BPSC TRE 4 Application Form 2026
नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें।
इस भर्ती में शामिल होने के लिए सभी वर्ग के उम्मीदवारों को 100 रुपये फीस जमा करनी होगी। शुल्क भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है। अधिक डिटेल के लिए एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन का अवलोकन अवश्य कर लें।
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