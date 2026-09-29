BPSC TRE 4.0: बीपीएससी ने टीचर भर्ती में जोड़े 932 पद, अब 33320 पदों पर होंगी नियुक्तियां; इस डेट तक फॉर्म भरने का मौका

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। बिहार टीचर भर्ती (BPSC TRE 4) 2026 को लेकर बड़ी खबर है। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन (BPSC) की ओर से नोटिफकेशन जारी कर भर्ती पदों को बढ़ाने का एलान किया गया है। अधिसूचना के मुताबिक माध्यमिक विद्यालयों में टीचर के 493 पदों एवं उच्च माध्यमिक स्कूल में विद्यालय अध्यापक के 439 पदों को जोड़ा गया है।

अब 33320 पदों पर होंगी नियुक्तियां जानकारी के लिए बता दें कि पहले ये भर्ती 32388 पदों के लिए निकाली गई थी जिसमें अब 932 पद जोड़े गए हैं। इस प्रकार से अब पदों की संख्या बढ़कर 33320 हो गई है। अब कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के लिए 3847 पद, कक्षा 6 से 8 तक के लिए 8563 पद, कक्षा 9 से लेकर 10 तक के लिए 4370 और कक्षा 11 से 12वीं के लिए के लिए सबसे ज्यादा 16540 पद रिक्त हैं।