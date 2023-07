Tejas Release Date: एयरफोर्स पायलट बनकर सिल्वर स्क्रीन पर आएंगी कंगना रनोट, 'तेजस' की रिलीज डेट आउट

नई दिल्ली, जेएनएन। Kangana Ranaut Film Tejas Release Date: साल 2023 कंगना रनोट (Kangana Ranaut) के लिए काम के लिहाज से काफी बिजी नजर आ रहा है। बीते दिनों एक्ट्रेस ने अपने प्रोडक्शन में बनी फिल्म 'टीकू वेड्स शेरू' की सक्सेस पार्टी को इंजॉय किया। इस फिल्म को मणिकर्णिका फिल्म्स प्रोडक्शन के बैनर तले बनाया गया है। इस बीच एक्ट्रेस ने दो और फिल्मों की रिलीज डेट की घोषणा की। मगर यह लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती।

कंगना रनोट की एक और अपकमिंग फिल्म 'तेजस' की रिलीज डेट भी सामने आ गई है। एक्ट्रेस ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर फिल्म से जुड़ी अपटेड शेयर की। कंगना ने फिल्म से अपना लुक जारी किया। साथ ही यह भी बताया कि मूवी कब रिलीज हो रही है।

कंगना की 'तेजस' इस साल 20 अक्टूबर को रिलीज होगी। कंगना ने ट्विटर पर फिल्म से अपनी कुछ तस्वीर शेयर की। इन तस्वीरों में वह वायुसेना के पायलट के रूप में नजर आ रही हैं। एक्ट्रेस ने इसके कैप्शन में लिखा, वायुसेना के बहादुर पायलट के सम्मान में। फिल्म 20 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। रॉनी स्क्रूवाला की तेजस की कहानी एयरफोर्स पायलट तेजस गिल की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नी को दिखाती है।'

#Tejas Starring #KanganaRanaut as an Air Force Pilot to release in Cinemas on October 20th

Ronnie Screwvala's Tejas revolves around the extraordinary journey of Tejas Gill, an Air Force pilot,

Film is all set to be in cinemas on 20th October 2023.@KanganaTeam@RonnieScrewvala… pic.twitter.com/AHEEokSj1V— Atul Mohan (@atulmohanhere) July 5, 2023