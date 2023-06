Chandramukhi 2 Release Date: कंगना रनोट ने 'चंद्रमुखी 2' की रिलीज डेट का किया एलान, 5 भाषाओं में आएगी फिल्म

Chandramukhi 2 Release Date कंगना रनोट ने फिल्म के पहले पोस्टर के साथ आगामी हॉरर-कॉमेडी चंद्रमुखी 2 के रिलीज महीने की घोषणा की है। यह फिल्म 2005 की चंद्रमुखी का सीधा सीक्वल है और इसमें कंगना के साथ राघव लॉरेंस हैं। चंद्रमुखी 2 सितंबर में गणेश चतुर्थी के उत्सव के अवसर पर स्क्रीन पर आएगी। कैप्शन दिया इस सितंबर वह वापस आ रही है क्या आप तैयार हैं

Chandramukhi 2 Release Date, Kangana Ranaut, Chandramukhi 2 Poster

