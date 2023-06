Kangana Ranaut: गुवाहाटी में कामाख्या शक्तिपीठ के दर्शन करने पहुंची कंगना, मां की भक्ति में लीन दिखीं एक्ट्रेस

Kangana Ranaut कंगना रनोट इन दिनों मुंबई से दूर गुवाहाटी में हैं। बुधवार को एक्ट्रे ने कामाख्या शक्ति पीठ के दर्शन किए। इस दौरान एक्ट्रेस पर्पल कलर के अनारकली सूट में नजर आ रही है। कंगना जल्द ही ‘इमरजेंसी’ फिल्म में नजर आएंगी। इस फिल्म में कंगना पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का रोल प्ले करेंगी। हाल ही में इस मूवी का टीजर रिलीज हुआ था।

Kangana Ranaut Kamakhya Shakti Peeth Photo Credit Instagram

Edited By: Aditi Yadav