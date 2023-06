Emergency Teaser: कंगना रनोट की 'इमरजेंसी' का टीजर आया सामने, इस डेट को सिनेमाघरों में रिलीज होगी फिल्म

नई दिल्ली, जेएनएन। Emergency Release Date: कंगना रनोट की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'इमरजेंसी' की रिलीज डेट सामने आ गई है। कंगना ने फिल्म का टीजर शेयर किया और साथ ही बताया कि ये इसी साल 24 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। हालांकि पहले फिल्म की रिलीज डेट अक्टूबर रखी गई थी, लेकिन अब इसे नंबर में रिलीज किया जाएगा।

1 मिनट 12 सकेंड के इस टीजर को शेयर करते हुए कंगना ने लिखा, “रक्षक या तानाशाह? हमारे इतिहास के सबसे काले दौर का गवाह बनें जब हमारे राष्ट्र के नेता ने अपने लोगों पर युद्ध की घोषणा की। इमरजेंसी 24 नवंबर को दुनिया भर में रिलीज हो रही है।"

इमरजेंसी इस साल की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक हैं। इसे हिंदी में रिलीज किया जाएगा। फिल्म को निर्देशन कंगना रनोट ने किया है और पटकथा रितेश शाह की है।

टीजर की शुरुआत होती है जिसमें 25 जून 1975 की वो तारीख दिखाई देती है, जिस दिन इस देश पर इमरजेंसी लगाई गई थी। इसके बाद आता है उपद्रव की सीन, अखबार की एक हेडलाइन जिस पर लिखा है कि देश में इमरजेंसी लागू कर दी गई है। फिर अनुपम खेर की झलक भी दिखाई देती है, जिसमें वो सलाखों के पीछे नजर आते हैं।

लोग सड़कों पर निकल आए हैं, पुलिस दमनकारी नीति अपना रही है, गोलियां चला रही है। फिर आती है इंदिरा गांधी की दमदार आवाज इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। आखिरी में लिखा आता है कि दुनियाभर के सिनेमाघरों में 24 नवंबर को फिल्म रिलीज हो रही है।

A protector or a Dictator? Witness the darkest phase of our history when the leader of our nation declared a war on it’s people.

🔗 https://t.co/oAs2nFWaRd#Emergency releasing worldwide on 24th November pic.twitter.com/ByDIfsQDM7— Kangana Ranaut (@KanganaTeam) June 24, 2023