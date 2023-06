Kangana Ranaut पर भड़कीं नवाजुद्दीन सिद्दीकी की एक्स वाइफ आलिया, कहा- 'वो हर जगह, हर किसी से पंगे लेती हैं'

नवाजुद्दीन सिद्दीकी के वर्कफ्रंट की बात करें तो हाल ही में उनकी फिल्म ‘टीकू वेड्स शेरू रिलीज हुई हैं इस फिल्म को कंगना ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म में नवाजुद्दीन के साथ 22 साल की अवनीत कौर लीड रोल में नजर आईं हैं। फिल्म में दोनों के बीच कई रोमांटिक सीन और किसिंग सीन को लेकर जमकर बवाल मचा था। हालांकि फिल्म को लोगों ने काफी पसंद किया है।

नई दिल्ली, जेएनएन। बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी बीते दिनों अपनी पत्नी आलिया सिद्दीकी संग खूब कॉन्ट्रोवर्सी में रहे। दोनों के शादीशुदा रिश्ते में काफी बवाल देखने को मिला। सोशल मीडिया पर आलिया और नवाजुद्दीन ने एक-दूसरे पर जमकर आरोप लगाए हैं। वहीं, आलिया कॉन्ट्रोवर्शियल रियलिटी शो ‘बिग बॉस ओटीटी सीजन 2' के घर से बाहर आ चुकी हैं। घर से बाहर आते ही आलिया ने कई लोगों पर अपनी भड़ास निकाली है। इन्हीं लोगों में एक कंगना रनोट भी हैं, जिनको आलिया ने जमकर खरी-खोटी सुनाई है। कंगना ने किया था नवाजुद्दीन को सपोर्ट आपको याद दिला दें कि कंगना रनोट ने नवाजुद्दीन सिद्दीकी को उस वक्त सपोर्ट किया था, जब आलिया ने बंगले के गेट के बाहर खड़े हुए एक्टर का वीडियो शेयर किया थ। इस वीडियो में नवाजुद्दीन गेट के बाहर खड़े होकर आलिया से बात करते हुए नजर आ रहे थे। वीडियो में दोनों के बीच काफी बहस सुनने को मिली थी। नवाजुद्दीन वाले इसी वीडियो को लेकर कंगना ने कहा था, ‘जब नवाज जैसे बड़े स्टार को उनकी ही पत्नी ऐसे अपमानित कर रही है तो ये सब देखकर मुझे रोना आ रहा था।' कंगना के इसी बयान को लेरक अब आलिया ने अपना रिएक्शन देते हुए उन पर अपनी भड़ास निकाली है। हर बात में नाक घुसाती हैं कंगना ‘बिग बॉस ओटीटी 2' के घर से बाहर आने के बाद आलिया ने बॉलीवुड बबल को अपना इंटरव्यू दिया है। इस इंटरव्यू में आलिया ने कंगना को लेकर भी बात की। उन्होंने कहा, ‘मैं कंगना पर ध्यान नहीं देती। क्योंकि मेरी नजरों में उनकी कोई वैल्यू नहीं है। मैं उन्हें तवज्जो नहीं देती, क्योंकि उसकी बात में दम तो होता नहीं है। वो हर जगह हर किसी से पंगे लेती रहती हैं। वो बस हर बात पर अपनी नाक घुसाती हैं।' ‘टीकू वेड्स शेरू‘ की वजह से किया सपोर्ट आलिया ने आगे कहा, ‘कंगना के अलावा किसी और ने कुछ नहीं बोला, क्योंकि उन्हें अपनी फिल्म ‘टीकू वेड्स शेरू‘ को सपोर्ट करना था। बेशक, वो प्रोड्यूसर हैं, उन्हें फिल्म बचाना है, तो वो आवाज उठाएगी ही, लेकिन वह हमेशा गलत चीजों पर आवाज उठाती हैं। ऐसे में मेरी नजर में उसकी कोई कीमत मेरी नहीं है।'

Edited By: Priti Kushwaha