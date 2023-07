खुद को 'फैशन से नफरत करने वाली' बताने पर भड़कीं कंगना रनोट, बोलीं- मैं बेड पर जाते हुए भी फैशनेबल होती हूं

Kangana Ranaut कंगना रनोट की फिल्म टिकू वेड्स शेरू हाल ही में ओटीटी पर रिलीज हुई है। इसकी खुशी में कंगना रनोट ने फिल्म की सक्सेस पार्टी रखी थी। इस दौरान उन्होंने अपनी प्यारी सी ड्रेस से पार्टी की लाइमलाइट ली चुरा ली। अब कंगना ने इंस्टा स्टोरी पर अपनी तस्वीर शेयर करके एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पर निशाना साधा है।

Kangana Ranaut got angry on calling herself a fashion hater

Your browser does not support the audio element.

नई दिल्ली, जेएनएन। कंगना रनोट ने अपने पहले प्रोडक्शन टिकू वेड्स शेरू की सक्सेस पार्टी में भाग लिया, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और अवनीत कौर अभिनीत रोमांटिक कॉमेडी सीधे प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई। इस इवेंट में कंगना का नया रूप देखने को मिला, उन्होंने ऑरेंज और रेड ऑफ शोल्डर गाउन पहना हुआ था। जिसमें कंगना ने पार्टी की सारी लाइमलाइट चुरा ली। कंगना ने दी टिकू वेड्स शेरू की सक्सेस पार्टी पॉपुलर इंस्टाग्राम फैशन इन्फ्लुएंसर डाइट सब्या ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर कंगना रनोट की तस्वीरें शेयर कीं और लिखा, "याद है जब उन्होंने कहा था कि उन्हें फैशन से नफरत है (हंसते हुए इमोजी)। वैसे भी यह एक कातिलाना है, लुक के लिए 10 पर 10। फैशन के लिए यह एक बेहतरीन दिशा है। gauriandnainika यह और भी भव्य हो सकता है।" इंस्टा स्टोरी में साधा निशाना पंगा एक्ट्रेस ने उन पर पलटवार करते हुए अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर उनकी स्टोरी का स्क्रीनशॉट पोस्ट किया और लिखा, "मैंने कभी नहीं कहा कि मुझे फैशन से नफरत है डार्ल...मैं तब भी फैशनेबल हूं जब मैं बेड पर जाती हूं। मैं मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स को प्रोत्साहित करना चाहती हूं। हमें वहीं खर्च करना चाहिए जहां हमारी कमाई होती है। ये ड्रेस भी भारत में ही बनी है। हम दुनिया में सबसे अच्छे हैं।" जल्द रिलीज होगी इमरजेंसी वर्कफ्रंट पर बात करें तो कंगना राजनीतिक ड्रामा फिल्म इमरजेंसी में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का किरदार निभाती नजर आएंगी। जिसमें अनुपम खेर, महिमा चौधरी, विशाख नायर, सतीश कौशिक, मिलिंद सोमन और श्रेयस तलपड़े भी प्रमुख भूमिकाओं में हैं। अभिनेत्री ने फिल्म का निर्देशन और निर्माण भी किया है, जो उनके बैनर मणिकर्णिका फिल्म्स के तहत 24 नवंबर को रिलीज होगी। तेजस भी है रेस में शामिल उनके पास सर्वेश मेवाड़ा की तेजस भी रिलीज के लिए तैयार है। 2006 की रोमांटिक थ्रिलर गैंगस्टर से अपनी शुरुआत करने वाली एक्ट्रेस, इस फिल्म में भारतीय वायु सेना पायलट की भूमिका निभाती नजर आएंगी। आरएसवीपी प्रोडक्शन पिछले साल 5 अक्टूबर को दशहरे पर सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली थी, लेकिन इसे स्थगित कर दिया गया है और इसकी नई रिलीज डेट की अभी तक घोषणा नहीं की गई है।

Edited By: Ruchi Vajpayee