Tiku Weds Sheru की सक्सेस पार्टी में कंगना रनोट ने अवनीत कौर के साथ किया डांस, वायरल हुई वीडियो

Tiku Weds Sheru Kangana Ranaut Dance टिकू वेड्स शेरू की सक्सेस पार्टी में कंगना रनोट और अवनीत कौर को साथ डांस करते हुए देखा जा सकता है। इस फिल्म में अवनीत कौर और नवाजुद्दीन की अहम भूमिका है। यह फिल्म ओटीटी पर रिलीज हुई थी। फिल्म को लेकर काफी विवाद भी हुआ था। इस बीच अब दोनों फिल्म की सफलता से काफी खुश है।

Tiku Weds Sheru Kangana Ranaut Dance Video

Edited By: Rupesh Kumar