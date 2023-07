Tiku Weds Sheru की सक्सेस पार्टी में 'बार्बी डॉल' बनकर पहुंचीं Kangana Ranaut, सुंदरता पर ठहर जाएंगी नजरें

Tiku Weds Sheru Success Party कंगना रनोट की पहली निर्मित फिल्म टीकू वेड्स शेरू हिट साबित हुई। नवाजुद्दीन सिद्दीकी और अवनीत कौर स्टारर फिल्म को ओटीटी पर रिलीज किया गया था जिसे अच्छे रिव्यू मिले। हाल ही में कंगना ने अपनी फिल्म की सक्सेस पार्टी आयोजित की जहां वह बार्बी डॉल के अवतार में नजर आईं और पूरी लाइमलाइट चुरा ली।

Kangana Ranaut Barbie Doll Look at Tiku Weds Sheru Success Party. Photo- Instagram

