Tiku Weds Sheru Twitter Review: नवाजुद्दीन के आगे अवनीत ने लूटी महफिल, जाने कंगना की फिल्म को मिले कैसे रिव्यू

नई दिल्ली, जेएनएन। Tiku Weds Sheru Twitter Review: नवाजुद्दीन सिद्दीकी और नवनीत कौर की फिल्म टीकू वेड्स शेरू रिलीज को लेकर चर्चा में बनी हुई थी। वहीं, आज फिल्म को रिलीज कर दिया गया है। इसके साथ ही लोगों सोशल मीडिया पर फिल्म के रिव्यू भी शेयर कर रहे हैं।

टीकू वेड्स शेरू के साथ कंगना रनोट का नाम भी जुड़ा हुआ है। एक्ट्रेस फिल्म में ऑन स्क्रीन तो नजर नहीं आईं, लेकिन उन्होंने इसे प्रोड्यूस किया है। ये कंगना के प्रोडक्शन हाउस मणिकर्णिका फिल्म्स के बैनर तले बनी उनकी पहली प्रोड्यूस की हुई फिल्म है।

क्या है फिल्म की कहानी ?

टीकू वेड्स शेरू की कहानी की बात करें को ये एक कपल की कहानी है। फिल्म में नवाज- शिराज शेरू खान और अवनीत- तस्लीम टीकू खान के रोल में हैं। फिल्म को 22 जून को ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज किया गया है। सोशल मीडिया पर यूजर्स ने अवनीत कौर को फिल्म का सरप्राइज बताया। आइए जानते हैं ट्विटर पर फिल्म को कैसे रिव्यू मिले हैं...

नवाज और अवनीत आए पसंद

एक यूजर ने कंगना रनोट को टैग करते हुए कहा, "टीकू वेड्स शेरू अभी देखी। एक अच्छी फिल्म है, जो देखने वालों को किरदारों के साथ सफर पर ले जाता है। ये एक रोमांटिक सफर है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी और अवनीत कौर ने अच्छा काम किया है। बढ़िया फिल्म है, सबको देखनी चाहिए।"

Just watched #TikuWedsSheruOnPrime A good movie makes the audience feel like they've journeyed with the characters. It's a romantic journey❤ This film is like that.#NawazuddinSiddiqui & #AvneetKaur are doing well👏👏.. Nice movie 👍👍 everyone must watch #TikuWedsSheru 🎉🎊 https://t.co/8yqH9L6vRT— Krishna Gadkari (@KrishnaGadkari1) June 23, 2023

फिल्म का प्लॉट

एक अन्य यूजर ने कहा, "क्या सुंदर फिल्म है। शुरू से अंत तक बांध करके रखती है। फिल्म उन लोगों की कहानी दिखाती है, जो बड़े शहरों में कई सपने लेकर आते हैं, लेकिन अंत में कुछ सार्थक पाते हैं। नवाजुद्दीन चमक रहे हैं और अवनीत को इससे अच्छा डेब्यू नहीं मिल सकता था।"

What a beautiful film! Incredibly captivating from start to finish. #TikuWedsSheru is an insightful look in the lives of those who come to the city with big dreams but end up finding something more meaningful. Nawazuddin shines and Avneet couldn’t have asked for a better debut. pic.twitter.com/UGH1CH2DIQ— Madhubala Weds Sheru (@aaradhyadaily) June 22, 2023

बड़े शहर जाने वालों की है कहानी

फिल्म की कहानी की बात करते हुए एक यूजर ने कहा, "टीकू वेड्स शेरू एक संसेटिव विषय वाली फिल्म है। ये मुंबई आने वाले हर एक शख्स की कहानी बयां करती है, जो वहां की असलियत से अंजान होते हैं और बड़ी चालाकी से देह व्यापार में धकेल दिए जाते हैं। इस तरह के विषय पर फिल्म बनाने के लिए कंगना रनोट का शाबाशी देता हूं।"

#TikuWedsSheru the movie subject is very much sensitive..it tells about the story of every person who comes to Mumbai to become big but unaware of the real situation and compromised and pushed to cunningly..kudos to you @KanganaTeam 👏for selecting this subject.— sachin sharma (@unity_24) June 22, 2023

क्या है फिल्म की कमी ?

फिल्म की कमी के बारे में बात करते हुए एक यूजर ने कहा, "टीकू वेड्स शेरू और बेहतर हो सकती थी। पहला हाफ बहुत अच्छा और एंटरटेनिंग है। फिर फालतू का प्लॉट आ जाता है, हंसाने नाकामयाब कॉमेडी बोर करती है... हालांकि, एक बार देखने के लिए ये एक अच्छी फिल्म है, एक्टर्स ने अच्छा काम किया है।"