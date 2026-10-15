100 मीटर दूर था किनारा, फिर भी डूब गए 13 लोग; राघोपुर नाव हादसे की Inside Story

डिजिटल डेस्क, पटना/राघोपुर। Raghopur Boat Accident: वैशाली के राघोपुर स्थित रामपुर श्यामचंद गांव में मंगलवार रात हुए नाव हादसे ने कई परिवारों को उजाड़ दिया। श्राद्ध भोज से लौट रहे लोगों की नाव बीच ढाब में पलट गई। हादसे में नौ बच्चियों समेत 13 लोगों की मौत हो गई। गांव में मातम पसरा है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जर्जर नाव पर क्षमता से अधिक लोगों को सवार होने से क्यों नहीं रोका गया। हादसे की जांच और दोषियों की जवाबदेही तय होने का इंतजार है। गांव में उन बच्चों की यादें रह गई हैं, जिनके लौटने की राह उनके परिवार देर रात तक देखते रहे।