वैशाली नाव हादसा: नदी में जर्जर नाव, अस्पताल में ऑक्सीजन-डॉक्टर-एम्बुलेंस पर सवाल… 13 मौतों ने खोली सिस्टम की परतें

जागरण संवाददाता, राघोपुर(वैशाली)। वैशाली के राघोपुर में गंगा नदी में नाव पलटने से 13 बच्चों की मौत ने कई परिवारों को उजाड़ दिया। रामपुर श्यामचंद गांव के तीन घरों में मातम पसरा है। बच्चे एक श्राद्ध भोज में शामिल होने के लिए नाव से नदी पार कर रहे थे, तभी हादसा हो गया।

अब इस त्रासदी के बीच नाव की हालत, सुरक्षा इंतजाम, राहत-बचाव और अस्पताल में सुविधाओं को लेकर सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय लोगों ने प्रशासन की प्रतिक्रिया और इलाज की व्यवस्था पर गंभीर आरोप लगाए हैं। एक ही गोतिया परिवार के 13 बच्चों की मौत, तीन घरों में पसरा मातम राघोपुर प्रखंड के रामपुर श्यामचंद गांव में नाव हादसे ने ऐसा दर्द दिया है, जिसे भुला पाना परिवारों के लिए आसान नहीं होगा। हादसे में तीन घरों के 13 बच्चों की मौत की सूचना है। मृतक आपस में गोतिया बताए जा रहे हैं। जिस गांव में कुछ समय पहले तक बच्चों की आवाजें गूंजती थीं, वहां अब मातम और चीख-पुकार का माहौल है। परिजनों के लिए यह त्रासदी एक साथ कई अपनों को खोने का असहनीय सदमा बन गई है।

श्राद्ध भोज में शामिल होने निकले थे बच्चे, रास्ते में काल बनी नाव जानकारी के मुताबिक, बच्चे एक दिवंगत महिला के श्राद्ध भोज में शामिल होने के लिए नाव से नदी पार कर रहे थे। इसी दौरान नाव पलट गई और कई लोग पानी में डूब गए।

हादसे में बच्चों की बड़ी संख्या में मौत ने पूरे इलाके को झकझोर दिया। एक पारिवारिक आयोजन में शामिल होने की साधारण-सी यात्रा कई परिवारों के जीवन की सबसे दर्दनाक घटना बन गई। अब इस बात की जांच अहम है कि नाव पर कितने लोग सवार थे और सफर के दौरान सुरक्षा के क्या इंतजाम थे।

रामप्रवेश राय के घर से सात, राजकिशोर राय के परिवार के पांच बच्चों की मौत हादसे में जान गंवाने वालों में रामप्रवेश राय के परिवार के सात, राजकिशोर राय के परिवार के पांच और डोमन राय के घर की एक बच्ची शामिल बताई गई है।

इस तरह तीनों परिवारों को भारी नुकसान हुआ है। मृतकों में लड़कियों की संख्या अधिक बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार, दो बच्चियों की उम्र करीब 18 साल थी, जबकि बाकी बच्चों की उम्र 15 साल से कम थी। एक ही रिश्तेदारी के इतने बच्चों की मौत से पूरे गांव में शोक की लहर है।

जर्जर नाव और सुरक्षा इंतजामों पर सवाल, आखिर किसकी थी जिम्मेदारी? हादसे के बाद नाव की स्थिति और यात्रियों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय लोगों के आरोपों के मुताबिक, नाव की हालत पहले से खराब थी।

यदि इसकी जर्जर स्थिति की जानकारी संबंधित अधिकारियों को दी गई थी, तो यह जांच का विषय है कि उस पर क्या कार्रवाई हुई। नाव की क्षमता, उस पर सवार लोगों की संख्या और सुरक्षा उपकरणों की उपलब्धता की भी पड़ताल जरूरी है। जांच में यह स्पष्ट होना चाहिए कि हादसे की परिस्थितियां क्या थीं और किसी स्तर पर लापरवाही हुई या नहीं।

अस्पताल की व्यवस्था पर भी सवाल, ग्रामीणों ने लगाए गंभीर आरोप हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने अस्पताल में ऑक्सीजन, डॉक्टर और एम्बुलेंस जैसी सुविधाओं की कमी के आरोप लगाए हैं। इन आरोपों की स्वतंत्र और आधिकारिक पुष्टि होना अभी बाकी है।

हालांकि, बड़े हादसों में घायलों को तत्काल चिकित्सा सहायता मिलना बेहद जरूरी होता है। ऐसे में यह जांचना अहम है कि अस्पताल में उस समय कितने डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी मौजूद थे, जरूरी उपकरण उपलब्ध थे या नहीं और मरीजों को समय पर एम्बुलेंस मिल सकी या नहीं।

ग्रामीणों ने खटिया-रस्सी के सहारे किया बचाव स्थानीय लोगों के मुताबिक, हादसे के बाद ग्रामीणों ने अपने स्तर पर बचाव की कोशिश की। लोगों को नदी से बाहर निकालने और अस्पताल पहुंचाने के लिए खटिया तथा रस्सी का सहारा लिया गया। ग्रामीणों ने प्रशासन के देर से पहुंचने का आरोप भी लगाया है।

दूसरी ओर, अधिकारियों और बचाव दलों की ओर से राहत कार्य किए जाने की जानकारी सामने आई है। घटनास्थल पर प्रशासन की प्रतिक्रिया, बचाव में लगे समय और उपलब्ध संसाधनों की वास्तविक स्थिति जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।

चार लाख रुपये के मुआवजे का ऐलान, लेकिन जवाबदेही भी जरूरी हादसे के बाद मृतकों के परिजनों को चार-चार लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की गई है। यह सहायता पीड़ित परिवारों के लिए तत्काल राहत हो सकती है, लेकिन इससे हादसे से जुड़े सवाल खत्म नहीं होते।