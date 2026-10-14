वैशाली नाव हादसा: चिराग पासवान से लिपटकर रोये मृतकों के परिजन, केंद्रीय मंत्री ने दिया कार्रवाई का भरोसा

डिजिटल डेस्क, वैशाली। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान बुधवार को वैशाली के राघोपुर में उन पीड़ित परिवारों से मिले, जिनके बच्चों की गंगा नदी के ढाब में नाव पलटने से मौत हो गई थी।

चिराग से मुलाकात के दौरान परिजन काफी भावुक हो गए। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय मंत्री के गले लगकर रोते-बिलखते अपना दर्द सुनाया।

इस मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, "मुझे पता चला है कि कल जिस नाव का इस्तेमाल किया गया था, वह खराब हो गई थी और प्रशासन ने इस बारे में अनुरोध किए जाने के बावजूद गांव को नई नाव उपलब्ध नहीं कराई।"

अस्पताल में जाना घायलों का हाल केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने घटना में मारे गए लोगों के परिवारों से मुलाकात की और भरोसा दिलाया कि इस मामले में जिम्मेदारी तय की जाएगी। इससे पहले केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान वैशाली नाव हादसे में घायल लोगों से मिलने नालंदा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल पहुंचे। चिराग पासवान ने कहा कि वह यह सुनिश्चित करने आए हैं कि यहां भर्ती तीनों बच्चों को सबसे अच्छा इलाज मिले और उनकी देखभाल में कोई कमी न हो। वो चाहते हैं कि वे पूरी तरह ठीक होकर सुरक्षित घर लौटें।