वैशाली नाव हादसा: लापता लोगों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, अब तक 13 बच्चों के मौत की पुष्टि

डिजिटल डेस्क, वैशाली। बिहार के वैशाली में मंगलवार को गंगा नदी में नाव पलटने से लापता हुए लोगों की तलाश के लिए बुधवार को भी बचाव अभियान जारी है। इस हादसे में 13 बच्चों की मौत हो गई थी।

वैशाली की जिलाधिकारी वर्षा सिंह ने कहा कि मरने वालों की संख्या 13 ही है, क्योंकि अब तक कोई और शव नहीं मिला है। मरने वाले सभी बच्चे 15 साल से कम उम्र के थे।

श्राद्ध में जाते वक्त हादसा

अधिकारियों ने बताया कि यह घटना मंगलवार रात करीब 8.30 बजे हुई, जब रामपुर श्यामचंद गांव के लोग नदी के दूसरी ओर एक गांव में दावत में शामिल होने जा रहे थे। डीएम ने बताया कि कुल 6 लोगों को बचाया गया है। बचाव और राहत कार्य जारी है।

SDRF के सब-इंस्पेक्टर जय दीप नारायण सिंह ने पत्रकारों को बताया कि क्षतिग्रस्त नाव, जिसमें 20 से ज़्यादा यात्री सवार थे, उसे बाहर निकाल लिया गया है। सम्राट और तेजस्वी ने जताया दुख मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मरने वाले हर बच्चे के परिवार को 4 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। पूर्व BJP विधायक सतीश कुमार यादव और LJP(RV) MLC अशरफ अंसारी समेत कई राजनीतिक नेताओं ने घटनास्थल का दौरा किया और पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की।

राघोपुर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले RJD नेता तेजस्वी यादव ने 'X' पर कहा कि उन्होंने जिला प्रशासन से बात की और उन्हें स्थिति के बारे में जानकारी दी गई। यादव ने कहा कि नई दिल्ली से लौटने के बाद वे घटनास्थल का दौरा करेंगे; वे वहां SIR प्रक्रिया के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में शामिल होने गए थे।