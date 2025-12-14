Khatima Violence : घटना के 48 घंटे बाद भी आरोपितों के घरों में लटके ताले, पुलिस बोली- 'बचकर जाएंगे कहां?'
खटीमा में तुषार हत्याकांड के बाद से आरोपित और उनके परिजन फरार हैं। घटना के 48 घंटे बाद भी उनके घरों में ताले लटके हैं। पुलिस मुख्य आरोपित को पकड़ने के ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, खटीमा। तुषार हत्याकांड के बाद से आरोपित व उनके स्वजन घरों से फरार हैं। 48 घंटे बाद भी आरोपितों के गौटिया स्थित घरों में ताले लटके हुए हैं। मुख्य आरोपित को पकड़ने के बाद पुलिस अन्य आरोपितों की तलाश में सरगर्मी से जुट गई है, जिसके लिए पुलिस की तीन अलग-अलग टीमें गठित की गई हैं, जो आरोपितों के संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं। पुलिस का दावा है कि जल्द ही सभी आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
नगर के रोडवेज बस स्टैंड के पास तुषार की हत्या के बाद शनिवार को हिंदूवादी संगठनों, व्यापारियों व लोगों ने विरोध-प्रदर्शन था। साथ ही आरोपितों की जल्द गिरफ्तारी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी थी। इस पर पुलिस की अलग-अलग टीमें बनाकर आरोपितों की तलाश तेज की गई। पुलिस ने आरोपितों के घरों पर दबिश दी थी, लेकिन आरोपित व उनके स्वजन घरों में ताले डालकर फरार हो गए थे।
इसके बाद पुलिस ने एक आरोपित को देर रात मुठभेड़ में घायल कर दबोच लिया है, जबकि शेष आरोपितों की तलाश के लिए तीन टीमें लगाई गई हैं, जो आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए उनके संभावित ठिकानों पर लगातार दबिशें दे रही हैं। पुलिस का दावा है कि जल्द ही सभी आरोपितों को पकड़ लिया जाएगा।
कोतवाल विजेंद्र शाह ने बताया कि पुलिस टीमें घटना के बाद से आरोपितों की तलाश में लगाई गई हैं। आरोपित जल्द ही सलाखों के पीछे होंगे।
यह भी पढ़ें- Khatima Violence: दूसरे दिन सामान्य हुए खटीमा के हालात, बाजार भी खुला
यह भी पढ़ें- तुषार हत्याकांड: मुख्य आरोपी हाशिम मुठभेड़ में गिरफ्तार, झनकट में हुई मुठभेड़
यह भी पढ़ें- Khatima Violence: प्रशासन की सूझ-बूझ से टला टकराव, काबू में आए हालात; वरना बढ़ सकती थी बात
यह भी पढ़ें- हत्या के बाद धधक उठा खटीमा, सुलगता रहा लोगों का गुस्सा; कई बार बेकाबू हुए हालात
यह भी पढ़ें- आखिर क्यों अशांत हुआ खटीमा? भीड़ ने की आगजनी, पुलिस ने भांजी लाठियां; तस्वीरें
यह भी पढ़ें- खटीमा में हिंदू युवक की हत्या के बाद बवाल, हिंदूवादी संगठन ने की तोड़फोड़-आगजनी; धारा 163 लागू
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।