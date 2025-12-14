Khatima Violence : घटना के 48 घंटे बाद भी आरोपितों के घरों में लटके ताले, पुलिस बोली- 'बचकर जाएंगे कहां?'

जागरण संवाददाता, खटीमा। तुषार हत्याकांड के बाद से आरोपित व उनके स्वजन घरों से फरार हैं। 48 घंटे बाद भी आरोपितों के गौटिया स्थित घरों में ताले लटके हुए हैं। मुख्य आरोपित को पकड़ने के बाद पुलिस अन्य आरोपितों की तलाश में सरगर्मी से जुट गई है, जिसके लिए पुलिस की तीन अलग-अलग टीमें गठित की गई हैं, जो आरोपितों के संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं। पुलिस का दावा है कि जल्द ही सभी आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

नगर के रोडवेज बस स्टैंड के पास तुषार की हत्या के बाद शनिवार को हिंदूवादी संगठनों, व्यापारियों व लोगों ने विरोध-प्रदर्शन था। साथ ही आरोपितों की जल्द गिरफ्तारी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी थी। इस पर पुलिस की अलग-अलग टीमें बनाकर आरोपितों की तलाश तेज की गई। पुलिस ने आरोपितों के घरों पर दबिश दी थी, लेकिन आरोपित व उनके स्वजन घरों में ताले डालकर फरार हो गए थे।