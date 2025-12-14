Language
    Khatima Violence : घटना के 48 घंटे बाद भी आरोपितों के घरों में लटके ताले, पुलिस बोली- 'बचकर जाएंगे कहां?'

    By Rajendra Singh Mitadi Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 06:34 PM (IST)

    खटीमा में तुषार हत्याकांड के बाद से आरोपित और उनके परिजन फरार हैं। घटना के 48 घंटे बाद भी उनके घरों में ताले लटके हैं। पुलिस मुख्य आरोपित को पकड़ने के ...और पढ़ें

    संभावित ठिकानों पर मारी जा रही दबिश, जल्द गिरफ्तारी का दावा. Jagran

    जागरण संवाददाता, खटीमा। तुषार हत्याकांड के बाद से आरोपित व उनके स्वजन घरों से फरार हैं। 48 घंटे बाद भी आरोपितों के गौटिया स्थित घरों में ताले लटके हुए हैं। मुख्य आरोपित को पकड़ने के बाद पुलिस अन्य आरोपितों की तलाश में सरगर्मी से जुट गई है, जिसके लिए पुलिस की तीन अलग-अलग टीमें गठित की गई हैं, जो आरोपितों के संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं। पुलिस का दावा है कि जल्द ही सभी आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

    नगर के रोडवेज बस स्टैंड के पास तुषार की हत्या के बाद शनिवार को हिंदूवादी संगठनों, व्यापारियों व लोगों ने विरोध-प्रदर्शन था। साथ ही आरोपितों की जल्द गिरफ्तारी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी थी। इस पर पुलिस की अलग-अलग टीमें बनाकर आरोपितों की तलाश तेज की गई। पुलिस ने आरोपितों के घरों पर दबिश दी थी, लेकिन आरोपित व उनके स्वजन घरों में ताले डालकर फरार हो गए थे।

    इसके बाद पुलिस ने एक आरोपित को देर रात मुठभेड़ में घायल कर दबोच लिया है, जबकि शेष आरोपितों की तलाश के लिए तीन टीमें लगाई गई हैं, जो आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए उनके संभावित ठिकानों पर लगातार दबिशें दे रही हैं। पुलिस का दावा है कि जल्द ही सभी आरोपितों को पकड़ लिया जाएगा।

    कोतवाल विजेंद्र शाह ने बताया कि पुलिस टीमें घटना के बाद से आरोपितों की तलाश में लगाई गई हैं। आरोपित जल्द ही सलाखों के पीछे होंगे।

