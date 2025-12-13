Language
    खटीमा में युवक की हत्या से हिंदूवादी संगठन आक्रोशित, तोड़फोड़ और आगजनी; बंद कराई गैर हिंदुओं की दुकान

    By Nirmala Bohra Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 12:10 PM (IST)

    उत्तराखंड के खटीमा में एक युवक की हत्या के बाद हिंदूवादी संगठन आक्रोशित हो गए। उन्होंने तोड़फोड़ और आगजनी की, साथ ही गैर-हिंदुओं की दुकानें बंद करा दी ...और पढ़ें

    भड़का हिंदूवादी संगठन। जागरण

    जागरण संवाददाता, खटीमा। शुक्रवार की देर रात को रोडवेज बस स्टेशन के पास चाकू बाजी की घटना में युवक की मौत के बाद हिंदूवादी संगठन भड़क उठे। इसके विरोध में उन्होंने शनिवार की सुबह रोडवेज बस स्टेशन पर गैर हिंदुओं की दुकाने बंद करा दी। जिस चाय की दुकान पर घटना हुई उस दुकान को आग के हवाले कर दिया। बताया जा रहा ये दुकान मुख्य आरोपी के पिता की चाय की दुकान है। इस दौरान उनकी पुलिस अधिकारियों से भी तीखी नोक जो हुई। घटना से क्षेत्र में तनाव व्याप्त है।

    शुक्रवार की रात करीब 9:30 बजे आश्रम पद्धति के पीछे रहने वाले 24 वर्षीय तुषार शर्मा को गोटिया इस्लामनगर के कुछ युवकों ने चाकू मार दिया था जिसमें उसकी मौत हो गई थी। इस हमले में उसके साथी पकड़िया निवासी सलमान व वाल्मीकि बस्ती के अभय गंभीर रूप से घायल हो गए थे। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपित मौके से फरार हो गए। जिनकी तलाश में पुलिस टीम में लगी हुई है। आसपास के सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खाली जा रही है।

    वहीं इस घटना की जानकारी मिलने पर शनिवार की सुबह हिंदूवादी संगठन के लोग बड़ी संख्या में रोडवेज बस स्टेशन पर आ पहुंचे। जहां उन्होंने घटना का विरोध प्रकट करते हुए गैर हिंदुओं की स्टेशन पर स्थित दुकानों को बंद करने के साथ तोड़फोड़ कर दी।

    बाद में मौके पर पहुंचे पुलिस क्षेत्र अधिकारी विमल रावत, वरिष्ठ उप निरीक्षक ललित मोहन रावल, उप निरीक्षक किशोर पंत,जीवन सिंह हिंदूवादी नेताओं को समझने का प्रयास किया, ब मुश्किल पुलिस ने हिंदूवादी संगठनों को लोगों को शांत कराया। साथ ही दमकल टीम को बुलाकर दुकान में लगी आग को बुझाया। इस घटना से क्षेत्र में तनाव की स्थिति बनी हुई है।

