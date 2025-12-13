Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Uttarakhand: खटीमा में रंजिश के चलते युवकों पर चाकू से हमला, एक की मौत; दो घायल

    By Sunil Negi Edited By: Sunil Negi
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 12:03 AM (IST)

    ऊधम सिंह नगर के खटीमा में रोडवेज बस अड्डे के पास पुरानी रंजिश के चलते चाकूबाजी की घटना हुई, जिसमें तुषार शर्मा नामक युवक की मौत हो गई और दो अन्य घायल ...और पढ़ें

    Hero Image

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, खटीमा: शुक्रवार देर रात रोडवेज बस अड्डे के पास हुई चाकूबाजी की घटना ने शहर को दहला दिया। पुरानी रंजिश में हुए इस खूनी विवाद में आश्रम पद्धति विद्यालय के पीछे निवासी तुषार शर्मा (24) की मौत हो गई, जबकि पकड़िया निवासी सलमान और वाल्मीकि बस्ती निवासी अभय घायल हो गए। सलमान की हालत गंभीर बताई जा रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जानकारी के अनुसार रात लगभग 9:30 बजे के बाद तुषार, सलमान और अभय बस अड्डे के समीप स्थित एक चाय की दुकान पर खड़े थे। इसी दौरान गोटिया इस्लामनगर से आए कुछ युवकों के समूह से उनकी कहासुनी हो गई।

    बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों के बीच पुरानी रंजिश चल रही थी, जो देखते ही देखते मारपीट और फिर चाकूबाजी में बदल गई।

    विवाद बढ़ने पर हमलावरों ने तीनों पर ताबड़तोड़ चाकू से प्रहार कर दिए। हमले में तुषार गंभीर रूप से घायल होकर मौके पर ही ढेर हो गया। सलमान व अभय को गंभीर चोटें आईं, जिसके बाद उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है।

    घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल ले जाया गया। वहां डॉक्टरों ने तुषार को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने क्षेत्र में सघन जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश की जा रही है।

    बताया जा रहा तुषार की डेढ़- दो वर्ष पूर्व ही शादी हुई थी। वह एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में कार्यरत था। उसके पिता मनोज शर्मा कैंची–चाकू पर धार लगाने का काम करते हैं। अचानक हुई इस घटना से परिवार में कोहराम मचा हुआ है और इलाके में तनाव का माहौल है।

    यह भी पढ़ें- एक वर्ष में दक्षिणी दिल्ली में सामूहिक आत्महत्या के तीन मामलों ने किया बेचैन, दहशत से सिहर उठे इलाके

    यह भी पढ़ें- शिवानी वर्मा हत्या मामले में पूर्व एमएलसी ने गृहमंत्री को भेजा पत्र, सुरक्षा की मांग