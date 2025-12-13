Uttarakhand: खटीमा में रंजिश के चलते युवकों पर चाकू से हमला, एक की मौत; दो घायल

जागरण संवाददाता, खटीमा: शुक्रवार देर रात रोडवेज बस अड्डे के पास हुई चाकूबाजी की घटना ने शहर को दहला दिया। पुरानी रंजिश में हुए इस खूनी विवाद में आश्रम पद्धति विद्यालय के पीछे निवासी तुषार शर्मा (24) की मौत हो गई, जबकि पकड़िया निवासी सलमान और वाल्मीकि बस्ती निवासी अभय घायल हो गए। सलमान की हालत गंभीर बताई जा रही है।

जानकारी के अनुसार रात लगभग 9:30 बजे के बाद तुषार, सलमान और अभय बस अड्डे के समीप स्थित एक चाय की दुकान पर खड़े थे। इसी दौरान गोटिया इस्लामनगर से आए कुछ युवकों के समूह से उनकी कहासुनी हो गई।

बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों के बीच पुरानी रंजिश चल रही थी, जो देखते ही देखते मारपीट और फिर चाकूबाजी में बदल गई।



विवाद बढ़ने पर हमलावरों ने तीनों पर ताबड़तोड़ चाकू से प्रहार कर दिए। हमले में तुषार गंभीर रूप से घायल होकर मौके पर ही ढेर हो गया। सलमान व अभय को गंभीर चोटें आईं, जिसके बाद उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है।

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल ले जाया गया। वहां डॉक्टरों ने तुषार को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने क्षेत्र में सघन जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश की जा रही है।