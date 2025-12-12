शिवानी वर्मा हत्या मामले में पूर्व एमएलसी ने गृहमंत्री को भेजा पत्र, सुरक्षा की मांग

संवाद सूत्र, शिवगढ़ (रायबरेली)। बिहार में शिक्षक शिवानी वर्मा की हत्या के मामले में पूर्व एमएलसी राजा राकेश प्रताप सिंह ने गृहमंत्री अमित शाह व बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को पत्र भेजकर परिवारजन को सुरक्षा दिलाने व दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिए जाने की मांग की है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बता दें कि तीन दिसंबर को अररिया जिले में तैनात शिक्षिका शिवानी वर्मा की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, उसके बाद से ही पूरा परिवार गृह जनपद क्षेत्र के पिंडौली गांव रह रहा है। सोमवार को मृतक शिवानी वर्मा की बड़ी बहन जूली वर्मा ने मुख्यमंत्री के जनता दरबार में पहुंचकर परिवार की सुरक्षा व दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग की थी। जूली वर्मा के अनुसार उन्हें वहां से आश्वासन भी मिला था।