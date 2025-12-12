Language
    शिवानी वर्मा हत्या मामले में पूर्व एमएलसी ने गृहमंत्री को भेजा पत्र, सुरक्षा की मांग

    By Safeer Ahmed Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 10:39 PM (IST)

    शिवानी वर्मा हत्याकांड को लेकर पूर्व एमएलसी ने गृहमंत्री को पत्र लिखकर सुरक्षा की गुहार लगाई है। पत्र में उन्होंने मामले की गंभीरता को देखते हुए सुरक् ...और पढ़ें

    पूर्व एमएलसी ने गृहमंत्री को भेजा पत्र।

    संवाद सूत्र, शिवगढ़ (रायबरेली)। बिहार में शिक्षक शिवानी वर्मा की हत्या के मामले में पूर्व एमएलसी राजा राकेश प्रताप सिंह ने गृहमंत्री अमित शाह व बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को पत्र भेजकर परिवारजन को सुरक्षा दिलाने व दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिए जाने की मांग की है।

    बता दें कि तीन दिसंबर को अररिया जिले में तैनात शिक्षिका शिवानी वर्मा की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, उसके बाद से ही पूरा परिवार गृह जनपद क्षेत्र के पिंडौली गांव रह रहा है।

    सोमवार को मृतक शिवानी वर्मा की बड़ी बहन जूली वर्मा ने मुख्यमंत्री के जनता दरबार में पहुंचकर परिवार की सुरक्षा व दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग की थी। जूली वर्मा के अनुसार उन्हें वहां से आश्वासन भी मिला था।

    शुक्रवार को पूर्व एमएलसी व भाजपा राष्ट्रीय परिषद सदस्य राजा राकेश प्रताप सिंह ने गृहमंत्री अमित शाह व बिहार के उपमुख्यमंत्री को पत्र लिखकर बिहार के पटना जिले में शिक्षक जूली वर्मा व समस्तीपुर में कार्यरत उनकी बहन ज्योति वर्मा की सुरक्षा और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिए जाने की मांग की है। परिवारजन को उम्मीद है कि उनको न्याय मिलेगा और सुरक्षा भी मुहैया कराई जाएगी