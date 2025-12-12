Language
    एक वर्ष में दक्षिणी दिल्ली में सामूहिक आत्महत्या के तीन मामलों ने किया बेचैन, दहशत से सिहर उठे इलाके

    By Rais Rais Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 11:17 PM (IST)

    दक्षिणी दिल्ली में एक साल में सामूहिक आत्महत्या के तीन मामलों ने इलाके में दहशत फैला दी है। इन घटनाओं ने स्थानीय लोगों को बेचैन कर दिया है।

    Suicide (9)

    जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। कालकाजी क्षेत्र में जी ब्लाॅक के बी-70 नंबर मकान में एक ही परिवार के तीन सदस्यों के सामूहिक आत्महत्या से इलाके के लोग सिहर उठे।

    प्राथमिक जांच में आर्थिक तंगी और मानसिक तनाव के चलते तीनों के आत्मघाती कदम उठाने की बात सामने आ रही है। पर इस तरह का यह कोई पहला मामला नहीं है। विगत एक वर्ष की बात करें तो ऐसे ही दो और मामले दक्षिणी दिल्ली में आ चुके हैं। बदरपुर में जहां एक मां ने अपनी दो बेटियों के साथ मौत को गले लगाया तो वहीं वसंतकुंज में मजबूर और लाचार पिता ने अपनी चार बेटियों के साथ विषाक्त पदार्थ खाकर जा दी।

    12 दिसंबर 2025: मां सहित तीन ने दी जान

    दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के कालकाजी इलाके में बुधवार को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां आर्थिक तंगी से परेशान एक मां ने अपने दो बेटों के साथ सामूहिक आत्महत्या कर ली। पुलिस के अनुसार, यह घटना जी ब्लॉक की है, जहां एक ही परिवार के तीन लोग फंदे से लटके मिले।

    12 मार्च 2025: बदरपुर में तीन मौतें

    दक्षिण पूर्वी दिल्ली के बदरपुर स्थित मोलड़बंद में 42 वर्षीय पूजा ने दो बेटियों (18 वर्षीय अंजलि और नौ वर्षीय छोटी बेटी) के साथ जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला था, पर पुलिस ने इसे आर्थिक तंगी के चलते उठाया गया कदम बताया। पुलिस को तीनों के शव सड़ी-गली अवस्था में मिले। शुरुआती जांच में पता चला था कि पूजा ने दो महीने से फ्लैट का किराया नहीं दिया था। वह आर्थिक तंगी से जूझ रही थी। पूजा के पति संतोष की करीब 15 साल पहले मौत हो गई थी। वह किसी तरह परिवार का गुजारा चला रही थी।

    27 सितंबर 2024ः रंगपुरा गांव में चार बेटियों संग पिता ने दी जान

    वसंत कुंज स्थित रंगपुरी गांव में पिता 46 वर्षीय हीरालाल शर्मा ने अपनी चार बेटियों (नीतू 26 वर्ष, निक्की 24 वर्ष, नीरू 23 वर्ष और निधि 20 वर्ष) के साथ जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। मृतकों में शामिल दो बहनें दिव्यांग थी। पुलिस को एक कमरे में हीरालाल का शव और दूसरे कमरे में उसकी चारों बेटियों की लाश मिली थी। सभी के शव सड़ चुके थे। इस वजह से बदबू आ रही थी। पुलिस को फ्लैट के अंदर से जहरीले पदार्थ सल्फास के खाली पैकेट भी मिले थे।

