दिल्ली में दिल दहला देने वाली घटना, पूरे परिवार ने साथ में दी जान; फंदे पर लटके मिले मां और दो जवान बेटों के शव

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के कालकाजी इलाके में बुधवार को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां आर्थिक तंगी से परेशान एक मां ने अपने दो बेटों के साथ सामूहिक आत्महत्या कर ली। पुलिस के अनुसार, यह घटना जी ब्लॉक की है, जहां एक ही परिवार के तीन लोग फंदे से लटके मिले।

मृतकों की पहचान 52 वर्षीय अनुराधा देवी, उनके बड़े बेटे 32 वर्षीय आशीष कपूर और छोटे बेटे 27 वर्षीय चैतन्य कपूर के रूप में हुई है। प्राथमिक जांच में सामने आया है कि परिवार लंबे समय से वित्तीय संकट से गुजर रहा था, जिसके चलते उन्होंने यह कदम उठाया।

पड़ोसियों ने मंगलवार देर रात से घर के बाहर सन्नाटा और किसी भी तरह की हलचल न होने पर संदेह जताया। बुधवार सुबह जब दरवाजा खटखटाया गया और कोई जवाब नहीं मिला, तो पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश किया, जहां तीनों के शव पंखे से लटके मिले।