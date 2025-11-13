तेज रफ्तार ने ली कई जान, अलग-अलग सड़क हादसों में खटीमा में तैनात वन आरक्षी समेत तीन की मौत
हल्द्वानी और टनकपुर में अलग-अलग सड़क दुर्घटनाओं में तीन लोगों की मौत हो गई, जिनमें एक वन आरक्षी, एक होटल मैनेजमेंट का छात्र और एक मजदूर शामिल हैं। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के बाद उनके परिवारों को सौंप दिया है। दुर्घटनाएँ तेज गति और लापरवाही के कारण हुईं, जिससे क्षेत्र में शोक की लहर है।
जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। टनकपुर स्थित बनबसा में सड़क हादसे में पिथौरागढ़ के फारेस्ट गार्ड हेमंत सिंह, हल्द्वानी के रामपुर रोड में होटल मैनेजमेंट का छात्र करन सिंह व कालाढूंगी रोड में एक मजदूर की अलग-अलग सड़क हादसे में मौत हो गई है। तीनों मृतकों का पोस्टमार्टम कर शव स्वजन को सौंप दिया गया है।
पुलिस के अनुसार पिथारौगढ़ के खितौली निवासी 28 वर्षीय हेमंत सिंह खटीमा चकरपुर वन चौकी में आरक्षी के पद में तैनात थे। 27 अक्टूबर की रात गश्त के दौरान बाइक में हेमंत सिंह व शुभम टनकपुर स्थित बनबसा में गश्त कर रहे थे। जैसे ही वह झगपुड़ा पुल के पास पहुंचे उन्हें पीछे से तेज रफ्तार बाइक सवार ने टक्कर मार दी। ऐसे में बाइक चला रहे हेमंत व शुभम आगे जा रही एक ओर बाइक से टकरा गए। इससे हेमंत सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गया। दोनों को खटीमा के ही नागरिक अस्पताल में लेकर आए। जहां चिकित्सकों ने हेमंत के सिर में ज्यादा चोट होने के चलते उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। तब से हल्द्वानी के चंदन अस्पताल में हेमंत का इलाज चल रहा था। जहां हेमंत ने बुधवार देर रात दम तोड़ दिया। गुरुवार को पोस्टमार्टम कर हेमंत का शव स्वजन को सौंप दिया गया है। जबकि वन कर्मी शुभम का एक निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है।
पंचायत घर के पास छात्र को वाहन ने मारी टक्कर, मौत
रामपुर रोड के पास होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहे 20 वर्षीय करन सिंह को बुधवार रात करीब 12 बजे अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। मिली जानकारी के मुताबिक पंचायत घर ग्राम सभा आनंदपुर के धनपुरी गांव निवासी करन रात में किसी काम से घर से निकले थे। इतने में ही जैसे वह रामपुर रोड में हिडन लीफ कैफे के पास पहुंचे उन्हें अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी।इससे करन बुरी तरह घायल हो गए। उनके सिर में काफी तेज चोट लग गई थी। आनन फानन में उसे डा. सुशीला तिवारी अस्पताल ले जाया गया। जहां चिकित्सकों ने करन को मृत घोषित कर दिया। ग्राम प्रधान मनीष कुल्याल ने बताया कि करन के पिता राधे कृष्ण गुप्ता की पूजा सामग्री की दुकान है। मृतक करन की एक छोटी बहन भी है।
कालाढूंगी रोड में 45 वर्षीय मजदूर को वाहन ने कुचला
कालाढूंगी नया गांव में रामनगर रोड पर मजदूरी करके पैदल घर को लौट रहे 45 वर्षीय भगवान दास को बुधवार रात तेज रफ्तार वाहन ने टक्कर मार दी। राह चलते गांव के लोग भगवान को सीएसी कालाढूंगी ले गए। जहां चिकित्सकों ने भगवान दास को मृत घोषित कर दिया। स्वजन ने बताया कि भगवान मजदूरी करके भरण पोषण करते थे। गुरुवार को पोस्टमार्टम कर पुलिस ने शव स्वजन को सौंप दिया है।
