तेज रफ्तार ने ली कई जान, अलग-अलग सड़क हादसों में खटीमा में तैनात वन आरक्षी समेत तीन की मौत

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। टनकपुर स्थित बनबसा में सड़क हादसे में पिथौरागढ़ के फारेस्ट गार्ड हेमंत सिंह, हल्द्वानी के रामपुर रोड में होटल मैनेजमेंट का छात्र करन सिंह व कालाढूंगी रोड में एक मजदूर की अलग-अलग सड़क हादसे में मौत हो गई है। तीनों मृतकों का पोस्टमार्टम कर शव स्वजन को सौंप दिया गया है।

पुलिस के अनुसार पिथारौगढ़ के खितौली निवासी 28 वर्षीय हेमंत सिंह खटीमा चकरपुर वन चौकी में आरक्षी के पद में तैनात थे। 27 अक्टूबर की रात गश्त के दौरान बाइक में हेमंत सिंह व शुभम टनकपुर स्थित बनबसा में गश्त कर रहे थे। जैसे ही वह झगपुड़ा पुल के पास पहुंचे उन्हें पीछे से तेज रफ्तार बाइक सवार ने टक्कर मार दी। ऐसे में बाइक चला रहे हेमंत व शुभम आगे जा रही एक ओर बाइक से टकरा गए। इससे हेमंत सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गया। दोनों को खटीमा के ही नागरिक अस्पताल में लेकर आए। जहां चिकित्सकों ने हेमंत के सिर में ज्यादा चोट होने के चलते उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। तब से हल्द्वानी के चंदन अस्पताल में हेमंत का इलाज चल रहा था। जहां हेमंत ने बुधवार देर रात दम तोड़ दिया। गुरुवार को पोस्टमार्टम कर हेमंत का शव स्वजन को सौंप दिया गया है। जबकि वन कर्मी शुभम का एक निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है।

पंचायत घर के पास छात्र को वाहन ने मारी टक्कर, मौत रामपुर रोड के पास होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहे 20 वर्षीय करन सिंह को बुधवार रात करीब 12 बजे अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। मिली जानकारी के मुताबिक पंचायत घर ग्राम सभा आनंदपुर के धनपुरी गांव निवासी करन रात में किसी काम से घर से निकले थे। इतने में ही जैसे वह रामपुर रोड में हिडन लीफ कैफे के पास पहुंचे उन्हें अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी।इससे करन बुरी तरह घायल हो गए। उनके सिर में काफी तेज चोट लग गई थी। आनन फानन में उसे डा. सुशीला तिवारी अस्पताल ले जाया गया। जहां चिकित्सकों ने करन को मृत घोषित कर दिया। ग्राम प्रधान मनीष कुल्याल ने बताया कि करन के पिता राधे कृष्ण गुप्ता की पूजा सामग्री की दुकान है। मृतक करन की एक छोटी बहन भी है।