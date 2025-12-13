Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हत्या के बाद धधक उठा खटीमा, सुलगता रहा लोगों का गुस्सा; कई बार बेकाबू हुए हालात

    By Rajendra Singh Mitadi Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 05:08 PM (IST)

    खटीमा में एक युवक की हत्या के बाद शहर में तनाव फैल गया। आक्रोशित लोगों ने दुकानों में तोड़फोड़ की और आग लगाने का प्रयास किया, जिसके बाद पुलिस ने धारा- ...और पढ़ें

    Hero Image

    आगजनी के प्रयास के बीच पुलिस-प्रशासन ने संभाला मोर्चा. Jagran

    जागरण संवाददाता, खटीमा । एक युवक की शुक्रवार देर रात हत्या के बाद शनिवार को खटीमा धधक उठा। हत्या की वारदात से उपजा आक्रोश सुबह से ही सड़कों पर दिखाई देने लगा, जो दिन चढ़ने के साथ उग्र होता चला गया। कई बार हालात बेकाबू हुए। हिंदू संगठन आदि ने बाजार बंद करा दिया। प्रशासन ने एहतियातन बीएनएस की धारा-163 लागू कर दी है।

    देर रात हुए हत्याकांड की खबर शनिवार सुबह जैसे ही फैली तो मृतक युवक के कई स्वजन एवं हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ता घटनास्थल पर जमा हो गए। इस बीच कुछ अराजक तत्वों ने गैर हिंदुओं की दुकानों को निशाना बनाते हुए तोड़फोड़ शुरू कर दी। मुख्य आरोपी बताए जा रहे युवक के पिता के खोखे में आग लगा दी गई। बंद पड़ी दुकानों में पेट्रोल छिड़ककर आग लगाने का भी प्रयास किया गया, जिसे समय रहते पुलिस ने विफल कर दिया।

    मुख्य चौक, टनकपुर रोड, रोडवेज क्षेत्र और बाजार इलाकों में कई बार हालात तनावपूर्ण हो गए। प्रदर्शनकारियों ने सड़क जाम करने की कोशिश की और वाहनों के शीशे तोड़ दिए। आक्रोशित भीड़ ने मुख्य आरोपी बताए जा रहे युवक के गौटिया इस्लामनगर की ओर कूच करने की भी कोशिश की, लेकिन पुलिस ने धैर्य का परिचय देते हुए वापस खदेड़ दिया। स्थिति बिगड़ती देख भारी संख्या में पुलिस बल और पीएसी को तैनात किया गया। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए लाठाचार्ज भी करना पड़ा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आक्रोशित लोगों और हिंदूवादी संगठनों ने कोतवाली का घेराव कर आरोपितों को फांसी देने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान नारेबाजी और धक्का-मुक्की की स्थिति भी बनी। नगर के सभ्रांत लोगों ने आगे बढ़कर भीड़ को यह कह कर शांत करवाया कि अगर पुलिस कानून व्यवस्था बनाने के काम में लगी रही तो वह आरोपियों को कब पकड़ पाएगी। ऐसा समझाए-बुझाए जाने पर भीड़ वापस लौटी।नगर में सुरक्षा की दृष्टि से नगर के संवेदनशील इलाकों जामा मस्जिद, गौटिया, प्रमुख चौराहों और बाजार क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। हालात पर कड़ी नजर रखी जा रही है। अतिरिक्त फोर्स को भी सतर्कता के साथ तैनाती दी गई।

    आरोपी फरार,घरों पर लटके ताले

    खटीमा : हत्या के आरोपितों के घरों पर पुलिस ने दबिश दी, लेकिन घरों पर ताले लटके मिले। सभी आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। कोतवाल विजेंद्र शाह ने बताया कि आरोपियों को दबोचने के लिए पुलिस ने अपना जाल बिछा लिया है। वे शीघ्र ही सलाखों के पीछे होंगे।

    इस कारण धधका शहर

    खटीमा : शनिवार को शहर को धधकाने वाली शुक्रवार देर रात की घटना में रोडवेज बस अड्डे के पास पुरानी रंजिश में हुए विवाद ने खूनी रूप ले लिया था। इस घटना में आश्रम पद्धति विद्यालय के पीछे की बस्ती निवासी तुषार शर्मा (24), पकड़िया निवासी सलमान और वाल्मीकि बस्ती निवासी अभय चाय की दुकान पर खड़े थे। इसी दौरान गौटिया इस्लामनगर से आए युवकों के समूह से कहासुनी हो गई। विवाद बढ़ने पर हमलावरों ने तीनों पर ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर दिया। हमले में तुषार की मौत हो गई,जबकि सलमान की हालत नाजुक बनी हुई है, जिसे हायर सेंटर रेफर किया गया है।

    तुषार का शव परिजनों को सौंपा

    खटीमा : पुलिस ने मृतक तुषार के शव का पोस्टमार्टम करवा कर उसका शव शनिवार को स्वजनों को सौंप दिया। उसके सीने व पीठ में चाकू से गहरे घाव हुए थे। तुषार पीलीभीत रोड पर ट्रांसपोर्ट में तीन वर्षों से मुनीम का काम करता था। उसकी दो साल पहले ही शादी हुई थी। 26 जनवरी को शादी की सालगिरह पर उसकी बाबा नीम करौली जाने की योजना थी। पिता के अनुसार उसकी किसी से कोई रंजिश नहीं थी।

    यह भी पढ़ें- आखिर क्‍यों अशांत हुआ खटीमा? भीड़ ने की आगजनी, पुलिस ने भांजी लाठियां; तस्‍वीरें

    यह भी पढ़ें- खटीमा में हिंदू युवक की हत्या के बाद बवाल, हिंदूवादी संगठन ने की तोड़फोड़-आगजनी; धारा 144 लागू

    यह भी पढ़ें- Uttarakhand: खटीमा में रंजिश के चलते युवकों पर चाकू से हमला, एक की मौत; दो घायल