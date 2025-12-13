Language
    आखिर क्‍यों अशांत हुआ खटीमा? भीड़ ने की आगजनी, पुलिस ने भांजी लाठियां; तस्‍वीरें

    Updated: Sat, 13 Dec 2025 02:44 PM (IST)
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 02:44 PM (IST)

    उत्तराखंड के खटीमा शहर में चाकूबाजी की घटना ने सांप्रदायिक रूप ले लिया। युवक की मौत के बाद हिंदूवादी संगठन भड़क उठे और रोडवेज बस स्टेशन पर दुकानों को ...और पढ़ें

    खटीमा शहर में चाकूबाजी की घटना ने सांप्रदायिक रूप ले लिया। Jagran

    जागरण संवाददाता, खटीमा। शुक्रवार देर रात उत्‍तराखंड के खटीमा शहर में चाकूबाजी की घटना ने सांप्रदायिक रूप ले लिया। घटना में युवक की मौत के बाद शनिवार की सुबह हिंदूवादी संगठन भड़क उठे। रोडवेज बस स्टेशन पर गैर हिंदुओं की दुकानें बंद करा दी गईं। जिस चाय की दुकान पर घटना हुई उस दुकान को आग के हवाले कर दिया।

    बताया जा रहा ये दुकान मुख्य आरोपी के पिता की है। इस दौरान प्रदर्शनकारियों की पुलिस अधिकारियों से भी तीखी नोक जोक हुई। वहीं घटना से क्षेत्र में तनाव व्याप्त हो गया। हर ओर पुलिस तैनात रही।

    एसडीएम ने नगर में लागू की धारा 144

    पुलिस के सब्र का बांध उस समय टूट पड़ा, जब टनकपुर रोड पर जुलूस गैर हिंदुओं की बंद पड़ी दुकानों में पेट्रोल छिड़कर आग लगाने एवं चलते वाहनों मे तोड़फोड़ करनी चाही। यह देख पुलिस ने पीएसी जवानों के साथ लाठीचार्ज कर भीड़ को तितर-बितर किया। इस दौरान पुलिस ने दो लोगों को अपनी हिरासत में भी ले लिया।

    इसके बाद पुलिस ने सड़क पर घूम रहे लोगों को दौड़ाकर उन्हें भगा दिया। वहीं एसडीएम तुषार सैनी ने नगर में धारा 144 लागू कर दी। इसके तहत चार व्यक्ति आपस में एक साथ खड़े नहीं हो सकते।

    मौके पर पहुंचे पुलिस क्षेत्र अधिकारी विमल रावत, वरिष्ठ उप निरीक्षक ललित मोहन रावल, उप निरीक्षक किशोर पंत,जीवन सिंह हिंदूवादी नेताओं को समझने का प्रयास किया, ब मुश्किल पुलिस ने हिंदूवादी संगठनों को लोगों को शांत कराया।

    पुरानी रंजिश आश्रम पद्धति विद्यालय के पीछे निवासी तुषार शर्मा (24) की मौत हो गई, जबकि पकड़िया निवासी सलमान और वाल्मीकि बस्ती निवासी अभय घायल हो गए। सलमान की हालत गंभीर बताई जा रही है।

    हुआ यूं कि रात लगभग 9:30 बजे के बाद तुषार, सलमान और अभय बस अड्डे के समीप स्थित एक चाय की दुकान पर खड़े थे। इसी दौरान गोटिया इस्लामनगर से आए कुछ युवकों के समूह से उनकी कहासुनी हो गई। दोनों पक्षों के बीच पुरानी रंजिश चल रही थी, जो देखते ही देखते मारपीट और फिर चाकूबाजी में बदल गई।

    विवाद बढ़ने पर हमलावरों ने तीनों पर ताबड़तोड़ चाकू से प्रहार कर दिए। हमले में तुषार गंभीर रूप से घायल होकर मौके पर ही ढेर हो गया। सलमान व अभय को गंभीर चोटें आईं, जिसके बाद उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है।

    घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल ले जाया गया। वहां डॉक्टरों ने तुषार को मृत घोषित कर दिया।

    बताया जा रहा तुषार की डेढ़- दो वर्ष पूर्व ही शादी हुई थी। वह एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करता था। उसके पिता मनोज शर्मा कैंची–चाकू पर धार लगाने का काम करते हैं।