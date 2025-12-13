जागरण संवाददाता, खटीमा। शुक्रवार देर रात उत्‍तराखंड के खटीमा शहर में चाकूबाजी की घटना ने सांप्रदायिक रूप ले लिया। घटना में युवक की मौत के बाद शनिवार की सुबह हिंदूवादी संगठन भड़क उठे। रोडवेज बस स्टेशन पर गैर हिंदुओं की दुकानें बंद करा दी गईं। जिस चाय की दुकान पर घटना हुई उस दुकान को आग के हवाले कर दिया।

