Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Khatima Violence: दूसरे दिन सामान्य हुए खटीमा के हालात, बाजार भी खुला

    By Rajendra Singh Mitadi Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 05:29 PM (IST)

    खटीमा में तुषार हत्याकांड के बाद हुए विरोध प्रदर्शनों के बाद स्थिति सामान्य हो गई है। रविवार को बाजार फिर से खुल गया, हालांकि आजाद मार्केट बंद रहा। सु ...और पढ़ें

    Hero Image

    सुरक्षा की दृष्टि से भारी संख्या में पुलिस व पीएसी बल तैनात. Jagran

    जागरण संवाददाता, खटीमा । तुषार हत्याकांड के बाद उपजा आक्रोश शांत होने के बाद रविवार को नगर के हालात पूरी तरह सामान्य हो गए। अन्य दिनों की अपेक्षा बाजार भी खुला रहा। हालांकि आजाद मार्केट पूरी तरह बंद रहा। सब्जी मंडी में कुछ फड़ जरूर लगे रहे। वहीं, सुरक्षा की दृष्टि से जगह-जगह पुलिस बल तैनात रहा।

    शनिवार सुबह आम दिनों की तरह खटीमा का बाजार खुला था। इसी बीच तुषार की मौत से गुस्साए लोग व हिंंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। धीरे-धीरे लोगों का आक्रोश बढ़ने के साथ ही समूचा बाजार पूरी तरह बंद हो गया था। पुलिस ने लाठियां फटकार कर लोगों को इधर-उधर भगाया। पूरे दिन हुए घटनाक्रम की वजह से देर शाम को भी बाजार नहीं खुल पाया और मुख्य चौक समेत पूरे बाजार में सन्नाटा पसरा रहा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    देर रात पुलिस द्वारा एक आरोपित को मुठभेड़ के बाद दबोचने के साथ ही सुरक्षा की दृष्टि से रविवार सुबह से मुख्य चौक, गौटिया जाने वाले सभी रास्तों, मृतक के घर जाने वाले रास्ते, टनकपुर रोड, सब्जी मंडी समेत कई स्थानों पर बड़ी संख्या में पुलिस व पीएसी के जवान तैनात कर दिए गए। इसके अलावा पुलिस की ओर से ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से लोगों को जागरुक किया गया कि नगर में बीएनएस की धारा-163 लागू है। इसलिए चार से अधिक लोग एक साथ खड़े न रहे।

    यह देख व्यापारियों ने भी अपने-अपने प्रतिष्ठान खोलने शुरू दिए और देखते ही देखते पूरा बाजार अन्य दिनों की अपेक्षा पूरी तरह खुल गया। धारा-163 लागू होने के कारण कम संख्या में लोग बाजार आए। लोगों ने जरुरी सामानों की खरीदारी की। हालांकि आजाद मार्केट के व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान रविवार को भी बंद रखे। सब्जी मंडी में कुछ फड़ खुले रहे। इसके अलावा स्थिति का जायजा लेने के लिए अपर पुलिस अधीक्षक उत्तम सिंह नेगी, सीओ विमल रावत, कोतवाल विजेंद्र शाह दलबल के साथ नगर के विभिन्न मार्गों पर घूमते रहे।

    यह भी पढ़ें- हत्या के बाद धधक उठा खटीमा, सुलगता रहा लोगों का गुस्सा; कई बार बेकाबू हुए हालात

    यह भी पढ़ें- आखिर क्‍यों अशांत हुआ खटीमा? भीड़ ने की आगजनी, पुलिस ने भांजी लाठियां; तस्‍वीरें

    यह भी पढ़ें- खटीमा में हिंदू युवक की हत्या के बाद बवाल, हिंदूवादी संगठन ने की तोड़फोड़-आगजनी; धारा 163 लागू

    यह भी पढ़ें- Uttarakhand: खटीमा में रंजिश के चलते युवकों पर चाकू से हमला, एक की मौत; दो घायल