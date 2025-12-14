Khatima Violence: दूसरे दिन सामान्य हुए खटीमा के हालात, बाजार भी खुला

जागरण संवाददाता, खटीमा । तुषार हत्याकांड के बाद उपजा आक्रोश शांत होने के बाद रविवार को नगर के हालात पूरी तरह सामान्य हो गए। अन्य दिनों की अपेक्षा बाजार भी खुला रहा। हालांकि आजाद मार्केट पूरी तरह बंद रहा। सब्जी मंडी में कुछ फड़ जरूर लगे रहे। वहीं, सुरक्षा की दृष्टि से जगह-जगह पुलिस बल तैनात रहा।



शनिवार सुबह आम दिनों की तरह खटीमा का बाजार खुला था। इसी बीच तुषार की मौत से गुस्साए लोग व हिंंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। धीरे-धीरे लोगों का आक्रोश बढ़ने के साथ ही समूचा बाजार पूरी तरह बंद हो गया था। पुलिस ने लाठियां फटकार कर लोगों को इधर-उधर भगाया। पूरे दिन हुए घटनाक्रम की वजह से देर शाम को भी बाजार नहीं खुल पाया और मुख्य चौक समेत पूरे बाजार में सन्नाटा पसरा रहा।

देर रात पुलिस द्वारा एक आरोपित को मुठभेड़ के बाद दबोचने के साथ ही सुरक्षा की दृष्टि से रविवार सुबह से मुख्य चौक, गौटिया जाने वाले सभी रास्तों, मृतक के घर जाने वाले रास्ते, टनकपुर रोड, सब्जी मंडी समेत कई स्थानों पर बड़ी संख्या में पुलिस व पीएसी के जवान तैनात कर दिए गए। इसके अलावा पुलिस की ओर से ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से लोगों को जागरुक किया गया कि नगर में बीएनएस की धारा-163 लागू है। इसलिए चार से अधिक लोग एक साथ खड़े न रहे।