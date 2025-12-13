Khatima Violence: प्रशासन की सूझ-बूझ से टला टकराव, काबू में आए हालात; वरना बढ़ सकती थी बात

जागरण संवाददाता, खटीमा। युवक की हत्या के बाद खटीमा नगर में उपजे आक्रोश और तनाव के बीच शनिवार को हालात किसी भी वक्त बेकाबू हो सकते थे। दिन भर नगर में अफरा-तफरी का माहौल बना रहा और प्रमुख मार्गों, चौराहों व बाजार क्षेत्रों में तनाव स्पष्ट नजर आया। इसी बीच कुछ असामाजिक तत्वों ने इस आपराधिक घटना को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की, लेकिन उप जिलाधिकारी तुषार सैनी और शहर कोतवाल विजेंद्र शाह की सूझबूझ, सतर्कता और समय पर की गई कार्रवाई से बड़ा टकराव टल गया।



शनिवार को आक्रोशित लोगों ने आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग को लेकर कोतवाली, मुख्य चौक सहित विभिन्न स्थानों पर कई बार प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। हालात उस समय अधिक गंभीर हो गए जब दिन में एक बार नारे लगाती भीड़ डाकघर के सामने से गौटिया इस्लामनगर की ओर कूच करने लगी। यह सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन हरकत में आ गया। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर संयम और समझदारी का परिचय देते हुए भीड़ को आगे बढ़ने से रोका और समझा-बुझाकर वापस लौटा दिया। यदि भीड़ गौटिया क्षेत्र में प्रवेश कर जाती, तो स्थिति के गंभीर रूप लेने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता था।



कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पहले से ही पूरी रणनीति के तहत गौटिया व इस्लामनगर जाने वाले मार्गों पर कड़ा पहरा लगा रखा था। इसके साथ ही टनकपुर रोड स्थित जामा मस्जिद गेट सहित अन्य संवेदनशील स्थलों पर भी भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। पुलिस की तत्परता, सतर्क निगरानी और एसडीएम द्वारा लिए गए विवेकपूर्ण निर्णयों का ही परिणाम रहा कि नगर में व्याप्त तनाव के बावजूद कोई बड़ा सांप्रदायिक टकराव नहीं हो पाया। प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि घटना को लेकर कानून के दायरे में रहकर सख्त कार्रवाई की जाएगी और शांति भंग करने की किसी भी कोशिश को सख्ती से कुचला जाएगा।