Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Khatima Violence: प्रशासन की सूझ-बूझ से टला टकराव, काबू में आए हालात; वरना बढ़ सकती थी बात

    By Rajendra Singh Mitadi Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 08:14 PM (IST)

    खटीमा में प्रशासन की सतर्कता से टकराव टल गया और हालात नियंत्रण में आ गए। समय रहते उठाए गए कदमों से स्थिति को बिगड़ने से बचाया गया। वरना सांप्रदायिक तन ...और पढ़ें

    Hero Image

     सूझबूझ, सतर्कता और समय पर की गई कार्रवाई से बड़ा टकराव टल गया। जागरण

    जागरण संवाददाता, खटीमा। युवक की हत्या के बाद खटीमा नगर में उपजे आक्रोश और तनाव के बीच शनिवार को हालात किसी भी वक्त बेकाबू हो सकते थे। दिन भर नगर में अफरा-तफरी का माहौल बना रहा और प्रमुख मार्गों, चौराहों व बाजार क्षेत्रों में तनाव स्पष्ट नजर आया। इसी बीच कुछ असामाजिक तत्वों ने इस आपराधिक घटना को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की, लेकिन उप जिलाधिकारी तुषार सैनी और शहर कोतवाल विजेंद्र शाह की सूझबूझ, सतर्कता और समय पर की गई कार्रवाई से बड़ा टकराव टल गया।

    शनिवार को आक्रोशित लोगों ने आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग को लेकर कोतवाली, मुख्य चौक सहित विभिन्न स्थानों पर कई बार प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। हालात उस समय अधिक गंभीर हो गए जब दिन में एक बार नारे लगाती भीड़ डाकघर के सामने से गौटिया इस्लामनगर की ओर कूच करने लगी। यह सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन हरकत में आ गया। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर संयम और समझदारी का परिचय देते हुए भीड़ को आगे बढ़ने से रोका और समझा-बुझाकर वापस लौटा दिया। यदि भीड़ गौटिया क्षेत्र में प्रवेश कर जाती, तो स्थिति के गंभीर रूप लेने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता था।

    कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पहले से ही पूरी रणनीति के तहत गौटिया व इस्लामनगर जाने वाले मार्गों पर कड़ा पहरा लगा रखा था। इसके साथ ही टनकपुर रोड स्थित जामा मस्जिद गेट सहित अन्य संवेदनशील स्थलों पर भी भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। पुलिस की तत्परता, सतर्क निगरानी और एसडीएम द्वारा लिए गए विवेकपूर्ण निर्णयों का ही परिणाम रहा कि नगर में व्याप्त तनाव के बावजूद कोई बड़ा सांप्रदायिक टकराव नहीं हो पाया। प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि घटना को लेकर कानून के दायरे में रहकर सख्त कार्रवाई की जाएगी और शांति भंग करने की किसी भी कोशिश को सख्ती से कुचला जाएगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अराजकता बर्दाश्त नहीं, शहर में शांति बनाए रखें : कोतवाल

    खटीमा में युवक की मौत के बाद भड़के बवाल के बीच स्थानीय कोतवाल ने सख्त चेतावनी जारी की है। उन्होंने कहा है कि शहर में किसी भी तरह की अराजकता को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। धारा-163 लागू कर दी गई है। पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को खदेड़ा, दुकानों में आग लगाने की कोशिश को नाकाम किया और स्थिति अब नियंत्रण में है। अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की गई है और सभी से शांति बनाए रखने का अनुरोध किया गया है।

    यह भी पढ़ें- हत्या के बाद धधक उठा खटीमा, सुलगता रहा लोगों का गुस्सा; कई बार बेकाबू हुए हालात

    यह भी पढ़ें- आखिर क्‍यों अशांत हुआ खटीमा? भीड़ ने की आगजनी, पुलिस ने भांजी लाठियां; तस्‍वीरें

    यह भी पढ़ें- खटीमा में हिंदू युवक की हत्या के बाद बवाल, हिंदूवादी संगठन ने की तोड़फोड़-आगजनी; धारा 163 लागू

    यह भी पढ़ें- Uttarakhand: खटीमा में रंजिश के चलते युवकों पर चाकू से हमला, एक की मौत; दो घायल