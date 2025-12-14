तुषार हत्याकांड: मुख्य आरोपी हाशिम मुठभेड़ में गिरफ्तार, झनकट में हुई मुठभेड़

जागरण संवाददाता, खटीमा। तुषार हत्याकांड में खटीमा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी हाशिम को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। झनकट क्षेत्र स्थित एक ईंट भट्टे में छिपे आरोपी को दबोचने के दौरान हुई मुठभेड़ में हाशिम के दाएं पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

पुलिस के अनुसार शनिवार/ रविवार की मध्य रात्रि लगभग डेढ़ बजे सूचना मिली कि तुषार हत्याकांड का मुख्य आरोपी हाशिम झनकट स्थित ईंट भट्टे में छिपा हुआ है। सूचना मिलते ही एसएसपी व क्षेत्राधिकारी के निर्देशन में और कोतवाल विजेंद्र शाह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने तत्काल मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की।