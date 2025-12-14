Language
    तुषार हत्याकांड: मुख्य आरोपी हाशिम मुठभेड़ में गिरफ्तार, झनकट में हुई मुठभेड़

    By Jagran News Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 09:52 AM (IST)

    खटीमा पुलिस ने तुषार हत्याकांड के मुख्य आरोपी हाशिम को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। झनकट क्षेत्र में एक ईंट भट्टे में छिपे आरोपी को पकड़ने के दौरान म ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, खटीमा। तुषार हत्याकांड में खटीमा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी हाशिम को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। झनकट क्षेत्र स्थित एक ईंट भट्टे में छिपे आरोपी को दबोचने के दौरान हुई मुठभेड़ में हाशिम के दाएं पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

    पुलिस के अनुसार शनिवार/ रविवार की मध्य रात्रि लगभग डेढ़ बजे सूचना मिली कि तुषार हत्याकांड का मुख्य आरोपी हाशिम झनकट स्थित ईंट भट्टे में छिपा हुआ है। सूचना मिलते ही एसएसपी व क्षेत्राधिकारी के निर्देशन में और कोतवाल विजेंद्र शाह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने तत्काल मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की।

    खुद को घिरता देख आरोपी ने पुलिस कार्रवाई का विरोध किया और पुलिस टीम पर फायरिंग की, जिस पर आत्मरक्षा में पुलिस को जवाबी फायरिंग करनी पड़ी। इस दौरान हाशिम के दाएं पैर में गोली लग गई। घायल अवस्था में उसे मौके से हिरासत में लेकर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है।

    पुलिस का कहना है कि आरोपी से पूछताछ के बाद हत्याकांड में शामिल अन्य आरोपियों और पूरे घटनाक्रम से जुड़े अहम तथ्यों का खुलासा होने की उम्मीद है। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है।