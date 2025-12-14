डॉग शो में पहले दिन जर्मन शेफर्ड रहा आकर्षण का केंद्र, माली और डाॅक्सी रहे विजेता

जागरण संवाददाता, देहरादून। दून वैली कैनल क्लब की ओर से दून में आयोजित दो दिवसीय डाग-शो के पहले दिन जर्मन शेफर्ड की नस्ल के कुत्ते आकर्षण का केंद्र रहे। पहले दिन कुल 125 ने विभिन्न श्रेणियों में प्रतिभाग किया। नौ महीने की श्रेणी में मौली और छह महीने में डाक्सी विजेता रहे। ये सभी पंजाब के रहे। आज दूसरे दिन विभिन्न प्रजाति के 400 कुत्ते शामिल होंगे।

पुलिस लाइन के मैदान में सुबह से ही देहरादून के अलावा दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ उत्तर प्रदेश से लोग अपने जर्मन शेफर्ड कुत्ते लेकर पहुंचे। कुल 125 कुत्तों में आठ विदेशी भी शामिल रहे। निर्णायक में आस्ट्रेलिया के विनसैनजो टेनटैरा रहे। जिसमें जर्मन शेफर्ड की शारीरिक बनावट, कद काठी और चाल के बाद प्रतिस्पर्धा के बाद उन्हें अंक प्रदान किए गए।

डॉग शाम में छह महीने से लेकर चार वर्ष तक के प्रतिभागी शामिल हुए। देवभूमि पेट वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रतीक गर्ग ने बताया कि आज मुख्य आयोजन होगा। जिसमें विभिन्न राज्यों से तकरीबन 400 भिन्न नस्लों के कुत्ते शामिल होंगे। इसमें लेब्रेडो, ग्रेस, गोल्डन रिट्रीवर, बीगल आदि शामिल होंगे। प्रतियोगिता के बाद देर शाम तक कुछ के परिणाम जारी किए गए जबकि सभी के परिणाम आज घोषित किए जाएंगे।