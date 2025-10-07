Varanasi Top 10 News 7 October 2025 : जनता दर्शन को पहुंचे फरियादी, गाजीपुर में कुकर्मी और हत्यारे को फांसी, मीरजापुर में कोबरा से बचाया सहित पढ़ें टाप 10 खबरें
Varanasi top 10 news today वाराणसी सहित समूचे पूर्वांचल में मंगलवार को कई प्रमुख खबरें चर्चा में दिन भर बनी रहीं। वाराणसी में योगी का दौरा हो या गाजीपुर में कुकर्म और हत्या पर फांसी की सजा। जबकि मीरजापुर में वफादार कुत्ते की कहानी ने लोगों को खूब आकर्षित किया।
जागरण संवाददाता, वाराणसी। Varanasi news today : वाराणसी सहित समूचे पूर्वांचल में कई प्रमुख खबरें चर्चा में रहीं। वाराणसी में योगी का दौरा हो या गाजीपुर में कुकर्म और हत्या पर फांसी की सजा। कई खबरें चर्चा में बनी रहीं।
वाराणसी में सीएम के जनता दर्शन के लिए फरियादी, तीन साइकिल सवार युवकों को डंपर ने रौंदा, एक की मौत, दिल्ली से वाराणसी आ रहा विमान मौसम की खराबी से लखनऊ डायवर्ट, NSE की पहल से 'निवेश सखी' बनकर महिलाएं बनेंगी आत्मनिर्भर, वाराणसी में बदला मौसम, पूर्वांचल में कोहरे ने दी ठंड की दस्तक आदि खबरें चर्चा में रहीं।
वहीं पूर्वांचल में गाजीपुर में आठ वर्षीय बालक से कुकर्म और हत्या के दोषी को मृत्युदंड, भदोही ने बनाया दुनिया का सबसे बड़ा कालीन, फूलपुर में शव मिलने से सनसनी, मऊ में सादे कागज पर हस्ताक्षर करा दूसरे के नाम पर लिया लोन, मीरजापुर में कोबरा से भिड़कर वफादार जर्मन शेफर्ड "बादल" ने बचाई परिवार की जान आदि खबरें चर्चा में बनी रहीं।
क्लिक करके पढ़ें वाराणसी और पूर्वांचल की प्रमुख खबरें -
- वाराणसी : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने काशी दौरे के दूसरे दिन मंगलवार को सुबह सर्किट हाउस में थे। इस बार के दौरे में उनका जनता दर्शन कार्यक्रम तो नहीं हुआ लेकिन बड़ी संख्या में फरियादी जिला मुख्यालय पहुंचे। अपनी फरियाद लेकर पहुंचे 60 लोगों के प्रार्थना पत्र को डीपी वरुणा प्रमोद कुमार और एडीएम आलोक कुमार इकट्ठा किये।उसे मुख्यमंत्री के साथ आई अधिकारियों के टीम को सौंप दिया गया। शिकायत करने पहुंचने वालों में चोलापुर के किसान थे। जो आजमगढ़ हाईवे पर टोल प्लाजा का विरोध कर रहे हैं।
एक क्लिक में पढ़ें पहली खबर :काशी में सीएम के जनता दर्शन के लिए फरियादी तो पहुंचे लेकिन निराशा ही लगी हाथ
- वाराणसी : वाराणसी–गाजीपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर मंगलवार सुबह एक भयानक हादसा हुआ, जब तेज रफ्तार अज्ञात डंपर ने साइकिल सवार तीन युवकों को रौंद दिया। यह घटना बहादुरपुर के पास हुई, जिसमें रामपुर चंद्रावती निवासी अनुराग यादव (18) पुत्र साधु यादव की मौके पर ही मौत हो गई। उसके दो साथी, अंकित और आकाश, गंभीर रूप से घायल हो गए। तीनों युवक रोजाना की तरह सुबह करीब पांच बजे चौबेपुर ग्राउंड में आर्मी भर्ती की तैयारी के लिए साइकिल से जा रहे थे।
एक क्लिक में पढ़ें दूसरी खबर : वाराणसी में फौज की तैयारी कर रहे तीन साइकिल सवार युवकों को डंपर ने रौंदा, एक की मौत, दो घायल
- वाराणसी : दिल्ली से वाराणसी के लिए उड़ान भरने वाला इंडिगो का विमान मौसम की खराबी के कारण वाराणसी एयरपोर्ट पर लैंड नहीं कर सका और उसे लखनऊ की ओर डायवर्ट करना पड़ा। जानकारी के अनुसार, मंगलवार को इंडिगो का विमान 6 ई 2211 ने सुबह 5 बजे दिल्ली से उड़ान भरी। यह विमान सुबह 6 बजे वाराणसी हवाई क्षेत्र में पहुंचा और लैंडिंग की अनुमति मांगी। लेकिन मौसम की खराबी के कारण दृश्यता काफी कम थी, जिससे लैंडिंग की अनुमति नहीं मिल सकी। विमान लगभग आधे घंटे तक हवा में चक्कर काटता रहा।
एक क्लिक में पढ़ें तीसरी खबर : दिल्ली से वाराणसी आ रहा विमान मौसम की खराबी से लखनऊ डायवर्ट, दो घंटे बाद लौटा एयरपोर्ट
- वाराणसी : नेशनल स्टाक एक्सचेंज की ओर से अब बनारस में निवेश को बढ़ावा देने के लिए नए सिरे से पहल की जा रही है। अब शेयर बाजार की चाल के साथ समाज के जुड़ाव ही नहीं बल्कि बाजार के साथ आय के लिए भी काशी कदमताल करने जा रही है। एनएसई ने वाराणसी जिला प्रशासन के सहयोग से "निवेश सखी" की पहल शुरू की है, जिसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल द्वारा किया गया तो अब काशी से देश की अर्थव्यवस्था की कमान को आधी दुनिया संभालने की तैयारी करने लगी है।
एक क्लिक में पढ़ें चौथी खबर : वाराणसी में NSE की पहल से 'निवेश सखी' बनकर महिलाएं बनेंगी आत्मनिर्भर, जानें पूरी योजना
- वाराणसी : विगत दिनों लगातार रह रहकर हो रही बरसात की वजह से तापमान में कमी होने की वजह से अब मौसम का रुख बदल चुका है। शरद पूर्णिमा के ठीक अगले दिन वातावरण में कोहरे जैसी स्थिति नजर आई। आसमान में धूप भी देर से झांकी तो कुहासा और कोहरे का मेल गुलाबी ठंडक ही नहीं बल्कि ठंड का संकेत देता नजर आया। मौसम विभाग ने पूर्व में ही मानसून के बीतने के बाद गुलाबी ठंडक की दस्तक का संकेत दिया था। मौसम का रुख गुलाबी ठंडक की ओर मंगलवार से स्पष्ट नजर आने लगा।
एक क्लिक में पढ़ें पांचवीं खबर : वाराणसी में बदला मौसम, पूर्वांचल में कोहरे ने दी ठंड की दस्तक, गुलाबी ठंड का कराया एहसास
- गाजीपुर : कुकर्मी को फांसी पर तबतक लटकाया जाए, जब तक मौत ना हो जाए, कहते हुए न्यायाधीश ने अपनी कलम तोड़ दी। यह सजा विशेष न्यायाधीश पाक्सो प्रथम रामअवतार प्रसाद की अदालत ने सुनाई तो हर कोई फैसले से संतुष्ट नजर आया। दरअसल आठ वर्षीय बालक के साथ कुकर्म करने के बाद हत्या कर दी गई थी। विशेष न्यायाधीश पाक्सो प्रथम रामअवतार प्रसाद की अदालत ने मंगलवार को आठ वर्षीय लड़के के साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म कर हत्या के मामले में गहमर थाना के एक गांव निवासी संजय नट को मृत्युदंड की सजा सुनाते हुए एक लाख 80 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
एक क्लिक में पढ़ें छठवीं खबर : गाजीपुर में आठ वर्षीय बालक से कुकर्म और हत्या के दोषी को मृत्युदंड, न्यायाधीश ने तोड़ी कलम
- भदोही : कजाकिस्तान के आस्ताना शहर में स्थित ग्रैंड मस्जिद मध्य एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद है, जिसका भीतरी क्षेत्र 12.46 हजार वर्ग मीटर है। यहां बिछाई गई भदोही की परसियन डिजाइन की हैंड टफ्टेड कालीन विश्व की सबसे बड़ी कालीनों में से एक है। इसे गिनीज वर्ल्ड रिकार्ड में 19 सितंबर 2025 को दर्ज किया गया। इस अद्वितीय कालीन का निर्माण भदोही के पाटोदिया एक्सपोर्ट कंपनी द्वारा किया गया, जिसमें एक हजार बुनकरों ने छह महीने की मेहनत की।
एक क्लिक में पढ़ें सातवीं खबर : भदोही का कमाल, बनाया दुनिया का सबसे बड़ा कालीन, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज, देखें वीडियो...
- आजमगढ़ : फूलपुर थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 6, चंद्रशेखर आजाद नगर निवासी छोटेलाल मोदनवाल (40 वर्ष) पुत्र कन्हैयालाल का शव मंगलवार की सुबह संदिग्ध परिस्थिति में मिला। शव फूलपुर बस स्टॉप से करीब 100 मीटर दूर रेलवे लाइन के किनारे, देसी शराब की दुकान के पास पड़ा मिला, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। सुबह टहलने के लिए निकली महिलाओं ने जब शव देखा तो इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
एक क्लिक में पढ़ें आठवीं खबर : फूलपुर में संदिग्ध परिस्थिति में युवक का शव मिलने से सनसनी, पुलिस ने दो को हिरासत में लिया
- मऊ : हलधरपुर क्षेत्र के इसहाकपुर गांव के निवासी परमहंस के साथ एक गंभीर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। पीड़ित ने आरोप लगाया है कि उसके सादे कागज पर हस्ताक्षर कराकर उसके नाम पर लोन लिया गया और अब उसे पैसे जमा करने के लिए धमकाया जा रहा है। इस मामले में न्यायालय के आदेश पर हलधरपुर पुलिस ने सहकारी ग्राम विकास बैंक लिमिटेड भीटी के दो अज्ञात कर्मचारियों और ब्रोकर वीरेंद्र पांडेय के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।
एक क्लिक में पढ़ें नौवीं खबर : मऊ में सादे कागज पर हस्ताक्षर करा दूसरे के नाम पर लिया लोन, अब धमका रहे
- मीरजापुर : जिले के छानबे ब्लॉक के बबुरा गांव में इंसान और जानवर के रिश्ते को झकझोर देने वाली एक घटना सामने आई है। आशीष सिंह के घर में घुसे एक कोबरा सांप पर उनके जर्मन शेफर्ड ‘बादल’ ने बहादुरी से हमला किया। इस साहसी कुत्ते ने सांप को घर से बाहर खदेड़ते हुए उसे मार गिराया। हालांकि, इस संघर्ष के दौरान सांप ने बादल को तीन बार डस लिया, जिससे अंततः दोनों की जान चली गई।
एक क्लिक में पढ़ें दसवीं खबर : मीरजापुर में कोबरा से भिड़कर वफादार जर्मन शेफर्ड "बादल" ने बचाई परिवार की जान
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।