जागरण संवाददाता, वाराणसी। Varanasi news today : वाराणसी सह‍ित समूचे पूर्वांचल में कई प्रमुख खबरें चर्चा में रहीं। वाराणसी में योगी का दौरा हो या गाजीपुर में कुकर्म और हत्‍या पर फांसी की सजा। कई खबरें चर्चा में बनी रहीं।

वाराणसी में सीएम के जनता दर्शन के ल‍िए फरियादी, तीन साइकिल सवार युवकों को डंपर ने रौंदा, एक की मौत, दिल्ली से वाराणसी आ रहा विमान मौसम की खराबी से लखनऊ डायवर्ट, NSE की पहल से 'निवेश सखी' बनकर महिलाएं बनेंगी आत्मनिर्भर, वाराणसी में बदला मौसम, पूर्वांचल में कोहरे ने दी ठंड की दस्तक आद‍ि खबरें चर्चा में रहीं।

वहीं पूर्वांचल में गाजीपुर में आठ वर्षीय बालक से कुकर्म और हत्या के दोषी को मृत्युदंड, भदोही ने बनाया दुनिया का सबसे बड़ा कालीन, फूलपुर में शव मिलने से सनसनी, मऊ में सादे कागज पर हस्ताक्षर करा दूसरे के नाम पर लिया लोन, मीरजापुर में कोबरा से भिड़कर वफादार जर्मन शेफर्ड "बादल" ने बचाई परिवार की जान आद‍ि खबरें चर्चा में बनी रहीं।

वाराणसी : दिल्ली से वाराणसी के लिए उड़ान भरने वाला इंडिगो का विमान मौसम की खराबी के कारण वाराणसी एयरपोर्ट पर लैंड नहीं कर सका और उसे लखनऊ की ओर डायवर्ट करना पड़ा। जानकारी के अनुसार, मंगलवार को इंडिगो का विमान 6 ई 2211 ने सुबह 5 बजे दिल्ली से उड़ान भरी। यह विमान सुबह 6 बजे वाराणसी हवाई क्षेत्र में पहुंचा और लैंडिंग की अनुमति मांगी। लेकिन मौसम की खराबी के कारण दृश्यता काफी कम थी, जिससे लैंडिंग की अनुमति नहीं मिल सकी। विमान लगभग आधे घंटे तक हवा में चक्कर काटता रहा। एक क्‍लि‍क में पढ़ें तीसरी खबर : दिल्ली से वाराणसी आ रहा विमान मौसम की खराबी से लखनऊ डायवर्ट, दो घंटे बाद लौटा एयरपोर्ट