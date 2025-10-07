Language
    वाराणसी में NSE की पहल से 'निवेश सखी' बनकर महिलाएं बनेंगी आत्मनिर्भर, जानें पूरी योजना

    By Abhishek Sharma Edited By: Abhishek Sharma
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 02:13 PM (IST)

    नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) वाराणसी में निवेश को बढ़ावा देने के लिए नए सिरे से पहल कर रहा है। एनएसई ने वाराणसी जिला प्रशासन के साथ मिलकर निवेश सखी अभियान शुरू किया है जिसका उद्घाटन राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने किया। इस पहल का उद्देश्य महिलाओं को वित्तीय रूप से सशक्त बनाना है।

    महिलाओं को निवेश के बारे में जागरूक किया जाएगा, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें।

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। नेशनल स्‍टाक एक्‍सचेंज की ओर से अब बनारस में न‍िवेश को बढ़ावा देने के ल‍िए नए स‍िरे से पहल की जा रही है। अब शेयर बाजार की चाल के साथ समाज के जुड़ाव ही नहीं बल्‍क‍ि बाजार के साथ आय के ल‍िए भी काशी कदमताल करने जा रही है। 

    इसी कड़ी में बनारस की मह‍िलाओं को एनएसई से जोड़ कर बाजार में न‍िवेश की संभावनाओं को और गत‍ि देने की तैयारी ने जोर पकड़ा है।  

    एनएसई ने वाराणसी जिला प्रशासन के सहयोग से "निवेश सखी" की पहल शुरू की है, जिसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल द्वारा किया गया तो अब काशी से देश की अर्थव्‍यवस्‍था की कमान को आधी दुन‍िया संभालने की तैयारी करने लगी है।

    राज्‍यपाल आनंदीबेन पटेल, ने सोमवार को अशोक तिवारी, महापौर - वाराणसी, हिमांशु नागपाल, मुख्य विकास अधिकारी - वाराणसी, संदीप चौधरी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी - वाराणसी, राजेश कुमार सिंह, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त - वाराणसी और कृष्णन अय्यर, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, एनएसई की उपस्थिति में इस योजना को गत‍ि दी है।

    एनएसई और वाराणसी ज‍िला प्रशासन के सहयोग से आयोज‍ित न‍िवेश सखी अभ‍ियान के इस पहल का उद्देश्य एक संरचित पाठ्यक्रम और प्रमाणन कार्यक्रम के माध्यम से बीएफएसआई क्षेत्र में महिलाओं के ज्ञान और कौशल को बढ़ाकर उन्हें सशक्त बनाना है। यह पूरी पहल प्रधान मंत्री लखपति दीदी योजना से जुड़ी है, जो स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के माध्यम से ग्रामीण भारत में महिलाओं को वित्तीय रूप से सशक्त बनाने के लिए पहल करेगी। 

    दरअसल केंद्र सरकार की यह पहल है, ताकि महि‍लाओं को स्थायी आजीविका, कौशल विकास और उद्यमिता के माध्यम से घरेलू आय अर्जित करने में मदद मिल सके। यह संयुक्त पहल एनएसई और वाराणसी जिला प्रशासन के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के मद्देनजर है। अब एनएसई की ओर से कार्यशाला में प्रशासन द्वारा चयन‍ित मह‍िलाओं को जोड़कर न‍िवेश सखी बनाया जाएगा।

    मह‍िलाएं इससे जुड़कर न केवल अपने बल्‍क‍ि पर‍िवार और समाज को भी न‍िवेश के माध्‍यम से जागरुक कर आर्थ‍िक रूप से सबल बनाने का जतन करेंगी। इस बाबत मंगलवार को एनएसई की ओर से आध‍िकार‍िक पोस्‍ट जारी कर पूरी पर‍ियोजना का खाका खींचा गया है।

    बताया गया क‍ि इससे न‍िवेश के माध्‍यम से मह‍िलाएं खुद भी आत्‍मन‍िर्भर बनेंगी और देश को भी आत्‍मन‍िर्भर बनाने में अपना सार्थक योगदान देंगी। इससे वाराणसी सह‍ित पूर्वांचल में अर्थ को लेकर जागरुकता भी आएगी।  