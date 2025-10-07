फूलपुर में संदिग्ध परिस्थिति में युवक का शव मिलने से सनसनी, पुलिस ने दो को हिरासत में लिया

आज़मगढ़ के फूलपुर में छोटेलाल मोदनवाल का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। शव रेलवे लाइन के पास बरामद हुआ जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। मृतक के माथे पर चोट के निशान मिले हैं और दो संदिग्ध हिरासत में लिए गए हैं। स्थानीय लोगों ने शराब की दुकान के आसपास संदिग्ध मौतों पर चिंता जताई है।

जागरण संवाददाता, फूलपुर (आजमगढ़)। फूलपुर थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 6, चंद्रशेखर आजाद नगर निवासी छोटेलाल मोदनवाल (40 वर्ष) पुत्र कन्हैयालाल का शव मंगलवार की सुबह संदिग्ध परिस्थिति में मिला। शव फूलपुर बस स्टॉप से करीब 100 मीटर दूर रेलवे लाइन के किनारे, देसी शराब की दुकान के पास पड़ा मिला, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया।

सुबह टहलने के लिए निकली महिलाओं ने जब शव देखा तो इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। छोटेलाल मोदनवाल पांच भाइयों में सबसे छोटा था। वह सूरत (गुजरात) में रहकर मजदूरी कर अपने परिवार का भरण-पोषण करता था। जानकारी के अनुसार, वह लगभग एक सप्ताह पहले ही अपने घर फूलपुर आया था। करीब पांच वर्ष पूर्व उसकी शादी हुई थी, लेकिन किसी पारिवारिक विवाद के चलते उसकी पत्नी मायके चली गई थी और तब से अलग रह रही थी।

घटनास्थल पर पहुंचे फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाए और कई बिंदुओं पर जांच की। मौके से एक चप्पल बरामद हुई है, जबकि मृतक के माथे पर चोट के निशान पाए गए हैं, जिससे आशंका जताई जा रही है कि उसकी मौत किसी दुर्घटना या हमले के कारण हुई हो सकती है।

पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए दो अज्ञात लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। वहीं, स्थानीय लोगों का कहना है कि यह इस इलाके में तीसरी ऐसी घटना है, जहां देसी शराब की दुकान के आसपास संदिग्ध हालात में लोगों की मौत हो चुकी है। उनका आरोप है कि शराब की दुकान देर रात तक खुली रहती है और वहां नशे में झगड़े की घटनाएं भी आम हैं।