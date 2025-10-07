दिल्ली से वाराणसी आ रहा विमान मौसम की खराबी से लखनऊ डायवर्ट, दो घंटे बाद लौटा एयरपोर्ट

दिल्ली से वाराणसी आ रही इंडिगो की उड़ान 6ई 2211 खराब मौसम के कारण वाराणसी एयरपोर्ट पर लैंड नहीं कर पाई। दृश्यता कम होने से विमान को लखनऊ की ओर मोड़ा गया। लगभग दो घंटे बाद मौसम ठीक होने पर विमान वापस वाराणसी पहुंचा। यात्रियों ने एयरलाइन के प्रयासों की सराहना की।

जागरण संवाददाता (बाबतपुर) वाराणसी। दिल्ली से वाराणसी के लिए उड़ान भरने वाला इंडिगो का विमान मौसम की खराबी के कारण वाराणसी एयरपोर्ट पर लैंड नहीं कर सका और उसे लखनऊ की ओर डायवर्ट करना पड़ा। जानकारी के अनुसार, मंगलवार को इंडिगो का विमान 6 ई 2211 ने सुबह 5 बजे दिल्ली से उड़ान भरी। यह विमान सुबह 6 बजे वाराणसी हवाई क्षेत्र में पहुंचा और लैंडिंग की अनुमति मांगी। लेकिन मौसम की खराबी के कारण दृश्यता काफी कम थी, जिससे लैंडिंग की अनुमति नहीं मिल सकी। विमान लगभग आधे घंटे तक हवा में चक्कर काटता रहा।

मौसम की स्थिति में सुधार न होने और ईंधन की कमी के चलते, विमान को नजदीकी एयरपोर्ट लखनऊ की ओर डायवर्ट किया गया। इस दौरान सभी यात्री विमान में ही बैठे रहे। लगभग दो घंटे बाद मौसम सामान्य होने पर विमान वापस वाराणसी एयरपोर्ट पहुंचा।

इस घटना ने यात्रियों के बीच चिंता का माहौल पैदा कर दिया था, लेकिन एयरलाइन ने सभी यात्रियों को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए। इंडिगो एयरलाइंस ने यात्रियों को सूचित किया कि उनकी सुरक्षा सर्वोपरि है और मौसम की स्थिति में सुधार होने पर ही उड़ान को जारी रखा जाएगा।

यात्रियों ने इस स्थिति को समझा और एयरलाइन के कर्मचारियों के प्रति आभार व्यक्त किया। हालांकि, कुछ यात्रियों ने इस प्रकार की घटनाओं के लिए बेहतर तैयारी की आवश्यकता पर जोर दिया। इस घटना ने यह भी दर्शाया कि मौसम की अनिश्चितता के कारण हवाई यात्रा में कभी-कभी बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। एयरलाइंस कंपनियों को इस प्रकार की स्थितियों के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए और यात्रियों को सही जानकारी प्रदान करनी चाहिए।

विमानन क्षेत्र में मौसम की खराबी के कारण होने वाली समस्याओं को देखते हुए, विशेषज्ञों का मानना है कि एयरलाइंस को अपने संचालन में और अधिक लचीलापन लाना चाहिए। इससे यात्रियों को बेहतर अनुभव मिल सकेगा और सुरक्षा भी सुनिश्चित की जा सकेगी।

इस प्रकार की घटनाएं हमें यह याद दिलाती हैं कि हवाई यात्रा में मौसम की स्थिति का कितना बड़ा प्रभाव हो सकता है। यात्रियों को हमेशा तैयार रहना चाहिए और एयरलाइंस से अपेक्षा करनी चाहिए कि वे उन्हें सुरक्षित और समय पर गंतव्य तक पहुंचाएं।