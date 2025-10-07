काशी में सीएम के जनता दर्शन के लिए फरियादी तो पहुंचे लेकिन निराशा ही लगी हाथ
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के काशी दौरे के दूसरे दिन जनता दर्शन कार्यक्रम न होने पर भी फरियादी जिला मुख्यालय पहुंचे। लगभग 60 लोगों के प्रार्थना पत्र अधिकारियों ने इकट्ठा करके मुख्यमंत्री की टीम को सौंप दिए। शिकायतकर्ताओं में चोलापुर के किसान और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता शामिल थे। जनता दर्शन में लापरवाही के कारण इस बार कार्यक्रम नहीं हुआ।
जागरण संवाददाता, वाराणसी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने काशी दौरे के दूसरे दिन मंगलवार को सुबह सर्किट हाउस में थे। इस बार के दौरे में उनका जनता दर्शन कार्यक्रम तो नहीं हुआ लेकिन बड़ी संख्या में फरियादी जिला मुख्यालय पहुंचे।
अपनी फरियाद लेकर पहुंचे 60 लोगों के प्रार्थना पत्र को डीपी वरुणा प्रमोद कुमार और एडीएम आलोक कुमार इकट्ठा किये।उसे मुख्यमंत्री के साथ आई अधिकारियों के टीम को सौंप दिया गया। शिकायत करने पहुंचने वालों में चोलापुर के किसान थे। जो आजमगढ़ हाईवे पर टोल प्लाजा का विरोध कर रहे हैं। इसी प्रकार कुछ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी थे जो अपनी मांगों को लेकर जिला मुख्यालय पहुंची थी।
बता दें कि मुख्यमंत्री अपने पिछले काशी दौर में जनता दर्शन कार्यक्रम आयोजित किए थे। उस दौरान भी बहुत से लोग मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंच पाए थे। तब भी उनके प्रार्थना पत्र ले लिए गए थे। मुख्यमंत्री इसके बाद लखनऊ के लिए रवाना हो गए। द
रअसल पिछली बार सीएम के दो दिनी प्रवास के दौरान काशी में पहली बार जनता दर्शन का कार्यक्रम तो रखा गया लेकिन काफी फरियादियों को बाहर रखा गया और भाजपा से ही जुड़े लोगों को फरियादियों की जगह कर दिया गया। इस बात की जानकारी होने के बाद पार्टी स्तर पर भी आयोजन को लेकर काफी फजीहत का सामना करना पड़ा था।
माना जा रहा है कि लापरवाही की वजह से ही काशी में दोबारा जनता दर्शन का आयोजन नहीं हो सका है। वहीं मंगलवार की सुबह मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने पहुंचे किसानों से एसीपी वरुणा प्रमोद कुमार ने बातचीत की और उनकी समस्याओं के निस्तारण का भरोसा जताया।
