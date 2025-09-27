ट्रेड शो ग्रेटर नोएडा स्टार्टअप ने रचा इतिहास, मेडिकल ट्रेनिंग के लिए तैयार किया 95% रियल सिम्युलेटर

ग्रेटर नोएडा के वन सिमुलेशन ने मेडिकल छात्रों के लिए कटिंग एज मेडिकल ट्रेनिंग सिमुलेटर्स सिस्टम बनाया है। यह सिस्टम छात्रों को डिलीवरी और सीटी स्कैन का प्रशिक्षण वास्तविक जैसा कराएगा। हाइग्रेड सिलिकॉन से बने इस सिस्टम में सेंसर अलर्ट से गलतियों का पता चलेगा। यह फेटल थेरैपी सिमुलेटर का प्रशिक्षण भी देगा।

आशीष चौरसिया, ग्रेटर नोएडा। देश में रोजाना लाखों मेडिकल के छात्र पढ़ाई के दौरान डिलीवरी और सीटी स्कैन का प्रशिक्षण कर रहे हैं, लेकिन इन्हें अभी तक प्रशिक्षण में वास्तविक जैसा महसूस नहीं होता है। इससे छात्रों को कार्य करने के दौरान कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इन समस्याओं को खत्म करने के लिए ग्रेटर नोएडा के वन सिमुलेशन ने कटिंग एज मेडिकल ट्रेनिंग सिमुलेटर्स सिस्टम बनाया है। यह छात्रों को प्रशिक्षण के दौरान वास्तविक जैसा महसूस कराएंगे। इसमें बेबी मैनक्विन फार वेजाइनल डिलीवरी ट्रेनिंग और एआइ आधारित रेडिएशन फ्री सीटी सिम्युलेटर सिस्टम तैयार किया है।

वेजाइनल डिलीवरी ट्रेनिंग सिस्टम तैयार कंपनी के सीईओ अंकुर श्रीवास्तव ने बताया कि हाइग्रेड सिलकांन से तैयार किया गया है। अभी तक जो जर्मनी-चीन समेत अन्य देशों में तैयार किया जाता है वह प्लास्टिक से तैयार होता है। इस कारण यह छात्रों को वास्तविक जैसा महसूस नहीं करा पाते हैं और जो उनके यहां पर बेबी मैनक्विन (पुतला) फार वेजाइनल डिलीवरी ट्रेनिंग सिस्टम तैयार किया गया है।

उन्होंने आगे कहा कि यह पूरी तरह से मेक इन इंडिया इनोवेटर है। इसके माध्यम से दिखाया गया है कि विश्व स्तरीय सिमुलेटर चिकित्सा प्रशिक्षण को बदल रहे हैं और सिद्धांत और व्यवहार के बीच की खाई को खत्म कर रहे हैं।