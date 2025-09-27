Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अंधेरे में भी आतंकियों को 1800 मीटर से भेदेगी स्नाइपर राइफल, हाई टेक्नोलाॅजी वेपंस छक्के छुड़ाने में माहिर

    By Ajab Singh Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 09:15 PM (IST)

    ग्रेटर नोएडा में चल रहे यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में यूपी पुलिस आधुनिक हथियारों का प्रदर्शन कर रही है। इनमें 1800 मीटर तक निशाना साधने वाली स्नाइपर राइफल एमआरएडी 338 एलएम भी शामिल है जो अंधेरे में भी काम कर सकती है। यह राइफल एटीएस और एसटीएफ को सौंपी गई है जिसे देखने के लिए लोग उत्सुक हैं। Noida news में हथियारों का प्रदर्शन चर्चा का विषय बना हुआ है।

    prefferd source google
    Hero Image
    अंधेरे में भी आतंकियों पर निशाना साध 18 सौ मीटर तक का लक्ष्य भेदेगी स्नाइपर राइफल

    अजब सिंह भाटी, ग्रेटर नोएडा। इंडिया एक्सपो मार्ट में चल रहे यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में तकनीक के साथ आधुनिक उपकरणों का प्रदर्शन किया जा रहा है। यूपी पुलिस भी अपनी स्टाॅल लगाकर आधुनिक उपकरणों से लैस हथियारों का प्रदर्शन कर लोगों को सुरक्षा का अहसास करा रही है। हाई टेक्नोलाॅजी के हथियार दुश्मन के छक्के छुड़ाने में माहिर हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वैसे तो दुनिया में शक्तिशाली राइफलों का निर्माण हो रहा है। ये राइफलें लंबी दूरी तक मार कर सकती है। इनमें से अधिकतर स्नाइपर राइफलों की रेंज एक किलोमीटर से ज्यादा होती है। कुछ राइफलें तो दो से तीन किलोमीटर तक की दूरी तक वार कर सकती है। उन्हीं में शामिल है थर्मल वेपन साइट स्नाइपर एमआरएडी 338 एलएम। यह राइफल 18 सौ मीटर की दूरी तक निशाना साध लक्ष्य भेद सकती है।

    लेंस के माध्यम से दुश्मनों के लक्ष्यों का पता लगाने, उनकी निगरानी करने और उन पर हमला करने में असाधारण क्षमता प्रदान करने के लिए विकसित की गई है। राइफल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह अंधेरे या कम दृश्य की बाधाओं में भी काम करती है।

    राइफल अभी पुलिस की विशेष शाखा आतंकवाद निरोधी दस्ता (एटीएस) व स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ ) को सौंपी गई है। यूपी पुलिस की स्टाल पर प्रदर्शित किए जा रहे हथियारों ने हर किसी का ध्यान खींचा है। आधुनिक उपकरणों से लैस हथियारों का बदला रूप देखकर लोग भी उनकी खासियत जानने के लिए आतुर दिख रहे हैं।

    यह भी पढ़ें- UP International Trade Show: ट्रेड शो कैसे पहुंचे और कहां मिलेगी पार्किंग? एक क्लिक में हर सवाल का जवाब