    UP International Trade Show: ट्रेड शो कैसे पहुंचे और कहां मिलेगी पार्किंग? एक क्लिक में हर सवाल का जवाब

    By gajendra pandey Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 12:08 PM (IST)

    UP International Trade Show ग्रेटर नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो शुरू हो गया है। दिल्ली और आसपास से आने वालों के लिए इंडिया एक्सपो मार्ट तक पहुंचने के रास्ते और पार्किंग तय कर दी गई है। 25 से 29 सितंबर तक एक्सपो मार्ट के पास भारी वाहन प्रतिबंधित रहेंगे। नोएडा और दिल्ली के मेट्रो स्टेशनों से एक्सपो मार्ट के लिए शटल बस मिलेगी।

    ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो मार्ट में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो आज से शुरू। फोटो- जागरण

    जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। इंडिया एक्सपो मार्ट में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो (UP International Trade Show) बृहस्पतिवार से शुरू हो चुका है। इसमें मेहमानों व आमजन की सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा गया है। दिल्ली समेत आसपास के राज्यों से इंडिया एक्सपो मार्ट तक आवाजाही के लिए रास्ते, वाहनों की पार्किंग के स्थान निर्धारित किए गए हैं।

    25 से 29 सितंबर तक सुबह सात बजे से रात 11 बजे तक एक्सपो मार्ट के आसपास के रास्तों पर भारी, मध्यम व हल्के मालवाहक वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित कर दी गई है। डीसीपी यातायात डॉ. प्रवीन रंजन ने बताया कि परीचौक पर यातायात का दबाव कम करने के लिए मेट्रो स्टेशन से पहले कट से सर्विस रोड पर यातायात को उतारा जाएगा।

    एक्सपो मार्ट तक ऐसे पहुंच सकेंगे वाहन चालक

    • नोएडा-ग्रेटर, नोएडा एक्सप्रेसवे से आने वाले वाहन हरनंदी नदी कट से सर्विस रोड होकर संस्कृति मंत्रालय तिराहा से एक्यूरेट कॉलेज तिराहा होकर पहुंच सकेंगे
    • नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे से आने वाले वाहन गलगोटिया कट से बांयी ओर मुड़कर एक्सपो मार्ट गोलचक्कर से नासा बड़ा गोलचक्कर में बनी पार्किंग पहुंचेंगे।
    • सूरजपुर की तरफ से आने वाले वाहन एलजी गोलचक्कर से शारदा गोलचक्कर होते हुए पहुंचेगे।
    • परी चौक से वाहन चालक इशान कॉलेज सर्विस रोड, जीएल बजाज होकर एलजी गोल चक्कर पहुंचेंगे।

    शहर के बाहर जाने के लिए इन रास्तों का करें प्रयोग

    • एक्सपो मार्ट से निकलकर पार्किंग से वाहन निकालकर शारदा गोलचक्कर, एलजी गोलचक्कर, सूरजपुर, कच्ची सड़क तिराहे से कुलेसरा, फेज-2, ककराला से सोरखा पर्थला, किसान चौक या भंगेल, बरौला, सेक्टर 37 होकर गंतव्य को जा सकेंगे।
    • दिल्ली, गाजियाबाद जाने वाले लोग शारदा गोलचक्कर, एलजी गोलचक्कर, साकीपुर गोलचक्कर, तिलपता गोलचक्कर, दादरी होकर एनएच-24 और एनएच नौ पर जा सकेंगे।
    • ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे जाने के लिए शारदा गोलचक्कर, एलजी गोलचक्कर, साकीपुर गोलचक्कर से 130 मीटर रोड होकर सिरसा गोलचक्कर से जा सकेंगे।
    • यमुना एक्सप्रेसवे पर जाने के लिए शारदा गोलचक्कर, एलजी गोलचक्कर, डेल्टा-3 गोलचक्कर, बीटा-2 गोलचक्कर, लेबर चौक, डेल्टा-एक गोलचक्कर से आइटीबीपी गोलचक्कर, पी-थ्री गोलचक्कर, आइएफएस विला गोलचक्कर से जीरो प्वाइंट से जा सकेंगे।

    पार्किंग के लिए यहां है जगह

    • 10000 वाहन के लिए एक्सपो मार्ट के पास नासा (बड़ा) गोलचक्कर पर है पार्किंग
    • 200 वाहनों के लिए केसीसी कॉलेज परिसर में है पार्किंग
    • 150 वाहन यूनाइटेड कॉलेज
    • 125 वाहन के लिए जुबलिएंट रिसर्च सेंटर
    • 80 वाहन आइटीएस कॉलेज
    • 150 वाहन, ट्रीनिटी कॉलेज
    • 400 वाहन कलाधाम सोसायटी
    • 40 वाहन स्टेलर जिमखाना
    • 100 वाहन, इनोवेटिव कॉलेज परिसर
    • 250 वाहन, यूनाइटेड कॉलेज
    • 500 वाहनों की पार्किंग, योगी गोलचक्कर से कौसल्य चौक तक

    मार्ट के लिए यहां से मिलेगी शटल

    बस नोएडा व दिल्ली के मेट्रो स्टेशनों से एक्सपो मार्ट तक शटल बस सेवा मिलेगी। परी चौक मेट्रो स्टेशन और नॉलेज पार्क के नासा पार्किंग स्थल से भी मार्ट तक पहुंचने के लिए शटल बस सेवा है। प्रत्येक घंटे पर शटल बस सेवा मिलेगी।

    आकस्मिक सेवाओं के लिए हैं ये रास्ते

    आकस्मिक स्थिति में एंबुलेंस, फायर सर्विस व आगरा की ओर से आने वाली एंबुलेंस को चपरगढ कट से उतारकर डबल सर्विस रोड से वीआइपी रूट से जीरो प्वाइंट होकर रास्ता दिया जाएगा। जीबीयू से आइएफएस विला, पुश्ता तिराहा, होंडा सीएल चौक होकर रास्ता दिया जाएगा। चिल्ला, डीएनडी बार्डर, महामाया फ्लाईओवर से सेक्टर 37, न्यू अशोक नगर, झुंडपुरा होकर रास्ता दिया जाएगा।

    यातायात हेल्पलाइन नंबर- 9971009001

    इंडिया एक्सपो मार्ट में किसे कौन से गेट नंबर से मिलेगा प्रवेश?

    • विशिष्ट कार्ड धारक अपने वाहन एक्सपोमार्ट के गेट नंबर एक से प्रवेश कर छोड़ेंगे। खाली वाहन स्टेलर जिमखाना क्लब में खड़े किए जाएंगे। विदेशी खरीदारों को लेकर आने वाले वाहन गेट नंबर दो पर उतारेंगे। खाली वाहन एक्सपोमार्ट गोलचक्कर होकर केबी मार्ट तिराहा से बाएं टर्न कर योगी गोलचक्कर से नासा गोलचक्कर में खड़े किए जाएंगे।
    • एक्सपो मार्ट के गेट नंबर तीन और चार पर उतरने वाले लोगों के वाहन एक्सपो मार्ट गोलचक्कर से केबी मार्ट तिराहा से सर्विस मार्ग होकर नासा पार्किंग में खड़े किए जाएंगे। -एक्सपोमार्ट के गेट नंबर पांच व छह पर उतरने वाले लोगों के खाली वाहन एक्सपोमार्ट गोलचक्कर से नासा डबल यू-टर्न से यू-टर्न कर नासा गोलचक्कर से गोलचक्कर की पार्किंग में खड़े किए जाएंगे।
    • मीडिया कर्मी गेट नंबर पांच पर उतरेंगे। इनके खाली वाहन नासा गोलचक्कर पार्किंग में खड़े करने की व्यवस्था है।
    • सामान्यजन व पुलिसकर्मी अपने वाहनों को नासा गोल चक्कर पार्किंग में खड़े कर पैदल या शटल सेवा से इंडिया एक्सपो मार्ट तक पहुंचेंगे।