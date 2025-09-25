UP International Trade Show: ट्रेड शो कैसे पहुंचे और कहां मिलेगी पार्किंग? एक क्लिक में हर सवाल का जवाब

UP International Trade Show ग्रेटर नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो शुरू हो गया है। दिल्ली और आसपास से आने वालों के लिए इंडिया एक्सपो मार्ट तक पहुंचने के रास्ते और पार्किंग तय कर दी गई है। 25 से 29 सितंबर तक एक्सपो मार्ट के पास भारी वाहन प्रतिबंधित रहेंगे। नोएडा और दिल्ली के मेट्रो स्टेशनों से एक्सपो मार्ट के लिए शटल बस मिलेगी।

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। इंडिया एक्सपो मार्ट में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो (UP International Trade Show) बृहस्पतिवार से शुरू हो चुका है। इसमें मेहमानों व आमजन की सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा गया है। दिल्ली समेत आसपास के राज्यों से इंडिया एक्सपो मार्ट तक आवाजाही के लिए रास्ते, वाहनों की पार्किंग के स्थान निर्धारित किए गए हैं।

25 से 29 सितंबर तक सुबह सात बजे से रात 11 बजे तक एक्सपो मार्ट के आसपास के रास्तों पर भारी, मध्यम व हल्के मालवाहक वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित कर दी गई है। डीसीपी यातायात डॉ. प्रवीन रंजन ने बताया कि परीचौक पर यातायात का दबाव कम करने के लिए मेट्रो स्टेशन से पहले कट से सर्विस रोड पर यातायात को उतारा जाएगा।

एक्सपो मार्ट तक ऐसे पहुंच सकेंगे वाहन चालक नोएडा-ग्रेटर, नोएडा एक्सप्रेसवे से आने वाले वाहन हरनंदी नदी कट से सर्विस रोड होकर संस्कृति मंत्रालय तिराहा से एक्यूरेट कॉलेज तिराहा होकर पहुंच सकेंगे

नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे से आने वाले वाहन गलगोटिया कट से बांयी ओर मुड़कर एक्सपो मार्ट गोलचक्कर से नासा बड़ा गोलचक्कर में बनी पार्किंग पहुंचेंगे।

सूरजपुर की तरफ से आने वाले वाहन एलजी गोलचक्कर से शारदा गोलचक्कर होते हुए पहुंचेगे।

परी चौक से वाहन चालक इशान कॉलेज सर्विस रोड, जीएल बजाज होकर एलजी गोल चक्कर पहुंचेंगे। शहर के बाहर जाने के लिए इन रास्तों का करें प्रयोग एक्सपो मार्ट से निकलकर पार्किंग से वाहन निकालकर शारदा गोलचक्कर, एलजी गोलचक्कर, सूरजपुर, कच्ची सड़क तिराहे से कुलेसरा, फेज-2, ककराला से सोरखा पर्थला, किसान चौक या भंगेल, बरौला, सेक्टर 37 होकर गंतव्य को जा सकेंगे।

दिल्ली, गाजियाबाद जाने वाले लोग शारदा गोलचक्कर, एलजी गोलचक्कर, साकीपुर गोलचक्कर, तिलपता गोलचक्कर, दादरी होकर एनएच-24 और एनएच नौ पर जा सकेंगे।

ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे जाने के लिए शारदा गोलचक्कर, एलजी गोलचक्कर, साकीपुर गोलचक्कर से 130 मीटर रोड होकर सिरसा गोलचक्कर से जा सकेंगे।

यमुना एक्सप्रेसवे पर जाने के लिए शारदा गोलचक्कर, एलजी गोलचक्कर, डेल्टा-3 गोलचक्कर, बीटा-2 गोलचक्कर, लेबर चौक, डेल्टा-एक गोलचक्कर से आइटीबीपी गोलचक्कर, पी-थ्री गोलचक्कर, आइएफएस विला गोलचक्कर से जीरो प्वाइंट से जा सकेंगे। पार्किंग के लिए यहां है जगह 10000 वाहन के लिए एक्सपो मार्ट के पास नासा (बड़ा) गोलचक्कर पर है पार्किंग

200 वाहनों के लिए केसीसी कॉलेज परिसर में है पार्किंग

150 वाहन यूनाइटेड कॉलेज

125 वाहन के लिए जुबलिएंट रिसर्च सेंटर

80 वाहन आइटीएस कॉलेज

150 वाहन, ट्रीनिटी कॉलेज

400 वाहन कलाधाम सोसायटी

40 वाहन स्टेलर जिमखाना

100 वाहन, इनोवेटिव कॉलेज परिसर

250 वाहन, यूनाइटेड कॉलेज

500 वाहनों की पार्किंग, योगी गोलचक्कर से कौसल्य चौक तक मार्ट के लिए यहां से मिलेगी शटल बस नोएडा व दिल्ली के मेट्रो स्टेशनों से एक्सपो मार्ट तक शटल बस सेवा मिलेगी। परी चौक मेट्रो स्टेशन और नॉलेज पार्क के नासा पार्किंग स्थल से भी मार्ट तक पहुंचने के लिए शटल बस सेवा है। प्रत्येक घंटे पर शटल बस सेवा मिलेगी।