UP News: आज से अगले 5 दिनों तक नहीं होगा ई-बसों का संचालन, 50 हजार यात्री होंगे प्रभावित; जानें वजह

गाजियाबाद में आज से अगले पांच दिनों तक ई-बसों का संचालन बंद रहेगा जिससे लगभग 50 हजार यात्रियों को असुविधा होगी। इन बसों को ग्रेटर नोएडा में इंटरनेशनल ट्रेड शो के लिए भेजा गया है। यात्रियों को लोनी मसूरी और दिलशाद गार्डन जैसे मार्गों पर परेशानी होगी। चार्जिंग के लिए बसें बहरामपुर डिपो पर ही आएंगी।

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। शहर में विभिन्न रूटों पर संचालित होने वालीं ई-बसों का संचालन आज बृहस्पतिवार से अगले पांच दिन तक नहीं होगा। इससे शहर के करीब 50 हजार यात्री प्रभावित होंगे। इन बसों से सफर करने वाले यात्रियों को आटो-रिक्शा व निजी बसों का सहारा लेना पड़ेगा। दरअसल ई-बसों को इंटरनेशनल ट्रेड शो के चलते ग्रेटर नोएडा में चलेंगी।

शहर में नगर विकास विकास की वर्तमान में 30 ई-बसों का संचालन किया जा रहा है। इन सभी बसों का संचालन 29 सितंबर तक ग्रेटर नोएडा में किया जाएगा। दरअसल ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर में तीसरा इंटरनेशनल ट्रेड शो आज से शुरू हो जाएगा। यहां पहुंचने में लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो इसके लिए मुख्यालय से ई-बसों की डिमांड की गई है।

मुख्यालय के आदेश पर क्षेत्रीय अधिकारियों ने सभी बसों को ग्रेटर नोएडा भेजने की तैयारी कर ली है। बुधवार रात तक संचालन होने के बाद सभी ई-बसों को ग्रेटर नोएडा भेज दिया जाएगा। इससे ट्रेड शो में जाने वाले लोगों को परेशानी नहीं होगी। वहीं, लोनी, मसूरी, दिलशाद गार्डन, गोविंदपुरी समेत विभिन्न मार्गों पर बसों का संचालन प्रभावित होने पर यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ेगी।

बहरामपुर में ही होगी चार्जिंग ग्रेटर नोएडा में बसों का संचालन होगा, लेकिन वहां से चार्जिंग के लिए बहरामपुर स्थिति डिपो पर ही पहुंचेंगी। दरअसल अभी नोएडा व ग्रेटर नोएडा सिटी ई-बसों की सुविधा नहीं है। इसलिए गाजियाबाद से बसों की डिमांड की गई है।