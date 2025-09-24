Noida Traffic Advisory: दिल्ली, मेरठ, आगरा समेत विभिन्न जिलों की ओर जाने वाले वाहनों के लिए वैकल्पिक रास्ते तय

ग्रेटर नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के चलते यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। दिल्ली मेरठ हापुड़ गाजियाबाद आगरा मथुरा और लखनऊ जाने वाले वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्ग निर्धारित किए गए हैं। चिल्ला डीएनडी कालिंदी बॉर्डर और यमुना एक्सप्रेस-वे पर यातायात परिवर्तन किए गए हैं। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे का भी उपयोग करने की सलाह दी गई है।

