Noida Traffic Advisory: दिल्ली, मेरठ, आगरा समेत विभिन्न जिलों की ओर जाने वाले वाहनों के लिए वैकल्पिक रास्ते तय
ग्रेटर नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के चलते यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। दिल्ली मेरठ हापुड़ गाजियाबाद आगरा मथुरा और लखनऊ जाने वाले वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्ग निर्धारित किए गए हैं। चिल्ला डीएनडी कालिंदी बॉर्डर और यमुना एक्सप्रेस-वे पर यातायात परिवर्तन किए गए हैं। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे का भी उपयोग करने की सलाह दी गई है।
जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। इंडिया एक्सपोमार्ट में 25 से 29 सितंबर तक यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन चलेगा। इस दाैरान ग्रेटर नोएडा से होकर आवाजाही करने वाले दिल्ली, मेरठ, हापुड़, गाजियाबाद, आगरा व मथुरा व लखनऊ समेत अन्य स्थानों की ओर आवाजाही करने वाले वाहन चालकों के लिए यातायात पुलिस ने डायवर्जन लागू कर वैकल्पिक रास्ते निर्धारित किए हैं।
वाहन चालकों के लिए यह निर्धारित हैं वैकल्पिक रास्ते
- चिल्ला बार्डर: दिल्ली से चिल्ला रेड लाइट (बार्डर) से प्रवेश करने वाले वाहन चिल्ला रेड लाइट से यू-टर्न लेकर एनएच-9/24 से एनएच-91 व ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे होकर गंतव्य तक जा सकेंगे।
- डीएनडी बार्डर: दिल्ली से डीएनडी (बार्डर) से प्रवेश कर आसपास के जिलों को आवाजाही करने वाले वाहनों के लिए डीएनडी टोल प्लाजा से यू-टर्न लेकर एनएच-9/24 से एनएच-91 व ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे होकर वैकल्पिक रास्ता निर्धारित किया गया है।
- कालिन्दी बार्डर: दिल्ली से कालिन्दी कुंज यमुना (आर्डर) से प्रवेश कर आसपास के जिलों में जाने वाले वाहनों के लिए एनएच-9/24 से होकर ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे और एनएच-91 होकर वैकल्पिक मार्ग निर्धारित किया गया है।
- यमुना एक्सप्रेस-वे: जेवर टोल की ओर से दिल्ली की ओर जाने वाले यातायात को जेवर टोल से पूर्व में ही बने यू-टर्न से अलीगढ की ओर डायवर्ट किया जायेगा। यह वहान अलीगढ़, टप्पल होकर निकाले जाएंगे।
- जेवर टोल: टोल पार करने वाले वाहनों को जेवर, जहांगीरपुर की ओर डायवर्ट किया जायेगा। यहां से खुर्जा, बुलन्दशहर होकर जा सकेंगे।
- होंडा सीएल चौक: होंडा सीएल चौक से नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस-वे होकर दिल्ली की ओर जाने वाले वाहन होंडा सीएल चौक से सिरसा गोलचक्कर से ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे होकर गन्तव्य की ओर जा सकेंगे।
- सूरजपुर घंटा चौक: सूरजपुर घंटा चौक से परीचौक होकर यमुना एक्सप्रेस-वे व नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस-वे होकर अन्य स्थानों पर जाने वाले वाहन सूरजपुर घंटा चौक से तिलपता गोलचक्कर होते हुए सिरसा गोलचक्कर से ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे होकर अपने गंतव्य तक जा सकेंगे।
- ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे: गौतमबुद्धनगर से छोटे, बड़े व मध्यम मालवाहक वाहनों का संचालन नो-एंट्री के कारण एनएच-24, एनएच-91 से आवाजाही कर सकेंगे।
- मेरठ, हापुड़, गाजियाबाद से ईस्टर्न पेरिफेरल द्वारा बील अकबरपुर से आगरा, मथुरा, लखनऊ व अन्य स्थानों पर जाने वाले वाहन एनएच-91 का प्रयोग करेगें।
- पलवल से ईस्टर्न पेरीफेरल से नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस-वे होकर अन्य स्थानों पर जाने वाले वाहन एनएच-24/91 से आवाजाही कर सकेंगे।
