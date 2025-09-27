वीकेंड पर डांडिया और पार्टी के बाद थार से गईं घूमने, लॉयड कॉलेज में प्रतिष्ठा व लावन्या की मौत से सन्नाटा

ग्रेटर नोएडा में लॉ कॉलेज की दो छात्राओं की सड़क हादसे में मौत हो गई। प्रतिष्ठा मिश्रा और लावन्या लॉयड लॉ कॉलेज की छात्राएं थीं। वे डांडिया नाइट के बाद दोस्तों के साथ गुरुग्राम जा रही थीं तभी उनकी थार गाड़ी डिवाइडर से टकरा गई। कॉलेज प्रबंधन के अनुसार लावन्या कक्षा में नियमित नहीं थी जबकि प्रतिष्ठा की उपस्थिति ठीक थी। वीकेंड पर घूमने की योजना से यह घटना घटी!

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। गुरुग्राम में हादसे का शिकार हुईं प्रतिष्ठा मिश्रा और लावन्या नाॅलेज पार्क स्थित लाॅयड लाॅ काॅलेज की एलएलबी द्वितीय वर्ष की छात्राएं थीं। शनिवार को लाॅयड के एमबीए डिपार्टमेंट में डांडिया में शामिल होकर दोनों थार सवार दोस्तों के साथ निकलीं थीं। काॅलेज से निकलने के बाद ग्रेटर नोएडा में भी सभी ने पार्टी की थी। इसके बाद गुरुग्राम पहुंचे थे। जहां शनिवार सुबह करीब चार बजे थार डिवाइडर से टकरा कर पलट गई।

दोनों छात्राएं नहीं रहती थीं हॉस्टल में लाॅ काॅलेज की दो छात्राओं की मौत होने से शनिवार को काॅलेज परिसर में सन्नाटा पसरा रहा। छात्रों के बीच हादसे के कारणों को लेकर चर्चाएं होती रहीं। आगरा के जज कांप्लेक्स व शास्त्रीनगर निवासी प्रतिष्ठा मिश्रा और लावन्या फ्लैट लेकर किराए पर रहती थी।

लावन्या रेगुलर नहीं आती थी कॉलेज काॅलेज प्रबंधन का कहना है कि दोनों जेपी अमन सोसायटी में फ्लैट रहकर रहतीं थी। किस फ्लैट में रहतीं थी और साथ में रहतीं थी या अलग इसकी जानकारी नहीं है। लावन्या नियमित रूप से कक्षाओं में नहीं आती थी जबकि प्रतिष्ठा की कक्षाओं में उपस्थिति ठीक रहती थी। पढ़ने में दोनों छात्राएं सामान्य थीं।

डांडिया नाइट के बाद बना घूमने का प्लान! कुछ छात्रों ने बताया कि शनिवार को लाॅयड के ही एक डिपार्टमेंट में डांडिया नाइट का आयोजन हुआ था। यह देर रात तक चला था। संभवत: दोनों छात्राएं इसमें मौजूद थीं। यहां से निकलने के बाद ग्रेटर नोएडा में भी थार सवार दोस्तों के साथ पार्टी की थी। आशंका है कि इसके बाद देर रात यहां से गुरुग्राम में पार्टी करने सभी थार से रवाना हुए होंगे।