    Thar accident: हाथ-पैर उखड़े और सिर भी पूरा नष्ट, थार एक्सीडेंट में शवों की हालत देख सन्न रह गए डॉक्टर

    By Vinay Trivedi Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 07:48 PM (IST)

    जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। दिल्ली-गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर झाड़सा के एग्जिट के पास शनिवार तड़के लगभग 4:30 बजे हुए भीषण हादसे की कहानी को पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट ने और भयावह बना दिया है। इस हादसे में एक थार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई और उसमें सवार छह में से पांच लोगों की मौत हो गई। वहीं, छठा व्यक्ति अब भी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। इस बीच शाम को पोस्टमॉर्टम करने पर पता चला कि शव बुरी तरह क्षत-विक्षत थे। एक युवती के हाथ और पैर उखड़े हुए पाए गए, जबकि दूसरी युवती का सिर पूरी तरह नष्ट हो चुका था। अन्य लोगों के शवों की स्थिति भी बेहद खराब थी।

    शवों की हालत बयां कर रही पूरी दुर्घटना

    बता दें कि झाड़सा के एग्जिट के पास हुए इस भयानक सड़क हादसे में मृत पांचों युवक-युवतियों के शवों का पोस्टमार्टम शनिवार शाम को कर लिया गया। इसके बाद शवों को उनके परिजनों को सौंप दिया गया। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों ने बताया कि शव बुरी तरह क्षत-विक्षत थे। एक युवती के हाथ और पैर उखड़े हुए पाए गए, जबकि दूसरी युवती का सिर पूरी तरह नष्ट हो चुका था। अन्य लोगों के शवों की स्थिति भी बेहद खराब थी।

    अल्कोहल जांच के लिए बिसरा सुरक्षित

    डॉक्टरों ने यह भी बताया कि सभी के बिसरा सुरक्षित रख लिए गए हैं। अल्कोहल की जांच के लिए बिसरा मधुबन लैब भेजा जाएगा। रिपोर्ट आने के बाद ही इस बारे में कुछ कहा जा सकेगा। वहीं, घटना की सूचना मिलने पर गुरुग्राम पहुंचे परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल रहा। 

    एक रात के लिए गाड़ी मांगकर लाया था गौतम

    पुलिस की जांच में पता चला है कि सोनीपत का निवासी गौतम ने ही थार गाड़ी एक रात के लिए मांगी थी। जिसके पास थार गाड़ी थी, उसका भाई गौतम से गाड़ी मांगने की बात स्वीकार कर चुका है। गौतम ही उस गाड़ी को चला रहा था।  

    गुरुग्राम में सड़क हादसे में मृतकों और घायलों के नाम और पते

    मृतक...

    • प्रतिष्ठा मिश्रा (उम्र 25 वर्ष) पुत्री चंद्रमणि मिश्रा निवासी बी+20 जज कंपाउंड रायबरेली, उत्तर-प्रदेश 
    • आदित्य प्रताप सिंह (उम्र-30 वर्ष) पुत्र यतेन्द्र पाल सिंह निवासी जज कांप्लेक्स, आगरा, उत्तर-प्रदेश
    • गौतम पुत्र (उम्र-31 वर्ष) युद्ध वीर सिंह निवासी 1365 मोहना, सोनीपत, वर्तमान निवासी ग्रेटर नोएडा
    • लवण्या (उम्र-26 वर्ष) पुत्री देवेन्द्र पाल निवासी शास्त्रीपुरम आगरा, उत्तर-प्रदेश
    • अदिती सोनी, (उम्र-25 वर्ष), ग्रेटर कैलाश, दिल्ली

    घायल...

    • कपिल शर्मा (उम्र 28 वर्ष) पुत्र हर्षरूप निवासी अर्जुन नगर बुलंदशहर, उत्तर-प्रदेश)

