Thar accident: हाथ-पैर उखड़े और सिर भी पूरा नष्ट, थार एक्सीडेंट में शवों की हालत देख सन्न रह गए डॉक्टर

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। दिल्ली-गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर झाड़सा के एग्जिट के पास शनिवार तड़के लगभग 4:30 बजे हुए भीषण हादसे की कहानी को पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट ने और भयावह बना दिया है। इस हादसे में एक थार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई और उसमें सवार छह में से पांच लोगों की मौत हो गई। वहीं, छठा व्यक्ति अब भी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। इस बीच शाम को पोस्टमॉर्टम करने पर पता चला कि शव बुरी तरह क्षत-विक्षत थे। एक युवती के हाथ और पैर उखड़े हुए पाए गए, जबकि दूसरी युवती का सिर पूरी तरह नष्ट हो चुका था। अन्य लोगों के शवों की स्थिति भी बेहद खराब थी।

अल्कोहल जांच के लिए बिसरा सुरक्षित डॉक्टरों ने यह भी बताया कि सभी के बिसरा सुरक्षित रख लिए गए हैं। अल्कोहल की जांच के लिए बिसरा मधुबन लैब भेजा जाएगा। रिपोर्ट आने के बाद ही इस बारे में कुछ कहा जा सकेगा। वहीं, घटना की सूचना मिलने पर गुरुग्राम पहुंचे परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल रहा।

एक रात के लिए गाड़ी मांगकर लाया था गौतम पुलिस की जांच में पता चला है कि सोनीपत का निवासी गौतम ने ही थार गाड़ी एक रात के लिए मांगी थी। जिसके पास थार गाड़ी थी, उसका भाई गौतम से गाड़ी मांगने की बात स्वीकार कर चुका है। गौतम ही उस गाड़ी को चला रहा था।