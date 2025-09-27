चार बार बिकी और कई बार हुए चालान... जिस Thar में सवार थे 6 दोस्त उस कार को लेकर हुआ बड़ा खुलासा

गुरुग्राम में दिल्ली-जयपुर हाईवे पर झाड़सा एग्जिट के पास शनिवार सुबह एक थार डिवाइडर से टकरा गई जिसमें सवार 6 दोस्तों में से 5 की मौत हो गई। एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। मृतकों में तीन युवक और तीन युवतियां शामिल हैं। कार अलीगढ़ नंबर की है। इस कार को लेकर कई खुलासे हुए हैं।

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। दिल्ली-गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर झाड़सा के एग्जिट के पास शनिवार तड़के लगभग 4.30 बजे हड़कंप मच गया जब एक थार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई और उसमें सवार 6 में से 5 लोगों की मौत हो गई। वहीं छठा व्यक्ति अब भी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है।

कार में सवार सभी तीन युवक और तीन युवतियां दोस्त थे। हादसा इतना भयावह था कि मृतकों के चेहरे भी पहचनना मुश्किल है। जिस कार से ये छह दोस्त जा रहे थे अब उस कार को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है।

थार के बारे में क्या पता चला अब तक की जांच में यह सामने आया है कि जिस थार से 6 दोस्त गुरुग्राम के इबोला नाम के क्लब आए थे और फिर वापस लौट रहे थे, वह कार यूपी नंबर (UP 81 CS 2319) की है। कार अलीगढ़ की तहसील इगलास शास्त्री नगर हाथरस रोड की है। कार का बीमा बीमा जून 2026 तक है।।

ध्यान देने वाली बात ये है कि यह कार 6 दोस्तों में से किसी की नहीं थी। पुलिस का मानना है कि दोस्तों ने ट्रिप के लिए किसी से कार मांगी थी।

इसके अलावा इस कार को लेकर यह भी बात सामने आई है कि कार चार बार बिक चुकी है। वर्तमान कार मालिक को लेकर पता करने की कोशिश की जा रही है।

इसके साथ ही रिकॉर्ड से ये बात भी सामने आई है कि दुर्घटनाग्रस्त थार के कई ओवरस्पीडिंग के चालान हो चुके हैं। हादसे की चपेट में आए लोगों की पहचान मृतक: