चार बार बिकी और कई बार हुए चालान... जिस Thar में सवार थे 6 दोस्त उस कार को लेकर हुआ बड़ा खुलासा
गुरुग्राम में दिल्ली-जयपुर हाईवे पर झाड़सा एग्जिट के पास शनिवार सुबह एक थार डिवाइडर से टकरा गई जिसमें सवार 6 दोस्तों में से 5 की मौत हो गई। एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। मृतकों में तीन युवक और तीन युवतियां शामिल हैं। कार अलीगढ़ नंबर की है। इस कार को लेकर कई खुलासे हुए हैं।
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। दिल्ली-गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर झाड़सा के एग्जिट के पास शनिवार तड़के लगभग 4.30 बजे हड़कंप मच गया जब एक थार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई और उसमें सवार 6 में से 5 लोगों की मौत हो गई। वहीं छठा व्यक्ति अब भी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है।
कार में सवार सभी तीन युवक और तीन युवतियां दोस्त थे। हादसा इतना भयावह था कि मृतकों के चेहरे भी पहचनना मुश्किल है। जिस कार से ये छह दोस्त जा रहे थे अब उस कार को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है।
थार के बारे में क्या पता चला
- अब तक की जांच में यह सामने आया है कि जिस थार से 6 दोस्त गुरुग्राम के इबोला नाम के क्लब आए थे और फिर वापस लौट रहे थे, वह कार यूपी नंबर (UP 81 CS 2319) की है। कार अलीगढ़ की तहसील इगलास शास्त्री नगर हाथरस रोड की है। कार का बीमा बीमा जून 2026 तक है।।
- ध्यान देने वाली बात ये है कि यह कार 6 दोस्तों में से किसी की नहीं थी। पुलिस का मानना है कि दोस्तों ने ट्रिप के लिए किसी से कार मांगी थी।
- इसके अलावा इस कार को लेकर यह भी बात सामने आई है कि कार चार बार बिक चुकी है। वर्तमान कार मालिक को लेकर पता करने की कोशिश की जा रही है।
- इसके साथ ही रिकॉर्ड से ये बात भी सामने आई है कि दुर्घटनाग्रस्त थार के कई ओवरस्पीडिंग के चालान हो चुके हैं।
हादसे की चपेट में आए लोगों की पहचान
मृतक:
- 1. प्रतिष्ठा मिश्रा (उम्र 25 वर्ष) पुत्री चंद्रमणि मिश्रा निवासी बी+20 जज कंपाउंड रायबरेली, उत्तर-प्रदेश। चंद्रमणि मिश्रा यूपी में जज हैं।
- 2. आदित्य प्रताप सिंह (उम्र-30 वर्ष) पुत्र जितेन्द्र पाल सिंह निवासी आगरा, उत्तर-प्रदेश। जितेंद्र पाल सिंह यूपी पुलिस में सब-इंस्पेक्टर हैं।
- 3. गौतम पुत्र (उम्र-31 वर्ष) युद्ध वीर सिंह निवासी 1365 मोहना, सोनीपत, वर्तमान निवासी ग्रेटर नोएडा।
- 4. लावण्या (उम्र-26 वर्ष) पुत्री देवेन्द्र पाल निवासी शास्त्री पुरम आगरा, उत्तर-प्रदेश।
- 5. सोनी पता नामालूम
घायल
- कपिल शर्मा (उम्र 28 वर्ष) पुत्र हर्षरूप निवासी बुलन्दहर, उत्तर-प्रदेश) (घायल)
यह भी पढ़ें- गुरुग्राम में दिल्ली-जयपुर हाईवे पर तेज रफ्तार थार डिवाइडर से टकराई, पांच लोगों की मौके पर मौत
क्लब से लौट रहे थे वापस
ताजा जानकारी के अनुसार ये सभी गुरुग्राम के सिग्नेचर टावर के पास स्थित इबोला क्लब में आए थे। ये सुबह चार बजकर 12 मिनट पर क्लब से निकले थे। सभी के हाथों में क्लब की मुहर मिली है।
शराब के नशे की आशंका
जैसा कि यह जानकारी साफ हो चुकी है कि मृतक क्लब से लौट रहे थे ऐसे में पुलिस को इनके शराब के नशे में होने की पूरी आशंका है।
यह भी पढ़ें- चार बार बिकी और कई बार हुए चालान... जिस Thar में सवार थे 6 दोस्त उस कार को लेकर हुआ बड़ा खुलासा
हादसे की वजह
ओवरस्पीड और गाड़ी का अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराना। गाड़ी की रफ्तार 90 किमी/घंटा से भी अधिक बताई जा रही है।
यह भी पढ़ें- 100 मीटर तक बिखरा मलबा... हादसा देख कांप जाएगी रूह; थार में सवार पांच दोस्तों की दर्दनाक मौत
ट्रैफिक यातायात पर असर
हादसे के बाद करीब 100 मीटर तक गाड़ी के पुर्जे बिखरे पड़े थे, जिससे हाईवे पर ट्रैफिक बाधित हो गया था।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।