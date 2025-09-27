100 मीटर तक बिखरा मलबा... हादसा देख कांप जाएगी रूह; थार में सवार पांच दोस्तों की दर्दनाक मौत
दिल्ली-जयपुर हाईवे पर झाड़सा फ्लाईओवर के पास सुबह एक भीषण सड़क दुर्घटना हुई। यूपी नंबर की एक थार गाड़ी डिवाइडर से टकरा गई जिससे गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। इस हादसे में छह दोस्तों में से पांच की मौके पर ही मौत हो गई जबकि एक गंभीर रूप से घायल है। सभी मृतक नोएडा में कार्यरत थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
जागरण टीम, गुरुग्राण। दिल्ली-जयपुर हाईवे पर शुक्रवार तड़के 4:30 बजे एक दिल दहलाने वाला हादसा हुआ, जिसमें यूपी नंबर (UP 81CS 2319) की ब्लैक थार डिवाइडर से टकरा गई।
झाड़सा फ्लाईओवर के पास एग्जिट 9 पर हुए इस हादसे में गाड़ी के परखच्चे उड़ गए, मलबा 50 से 100 मीटर तक बिखर गया। थार में सवार छह दोस्तों में से पांच की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है।
मृतकों की पहचान आगरा के जज कॉम्प्लेक्स निवासी आदित्य प्रताप सिंह, प्रतिष्ठा मिश्रा, शास्त्रीपुरा की लावण्या गौतम और दो अन्य के रूप में हुई, जिनकी पहचान जारी है। घायल कपिल (बुलंदशहर), जिसके पिता सब-इंस्पेक्टर हैं, मेदांता अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहा है।
सभी नोएडा में नौकरी करते थे। प्रतिष्ठा और लावण्या ग्रेटर नोएडा के लॉयड लॉ कॉलेज में एलएलबी की पढ़ाई कर रही थीं। उनकी उम्र 20-25 साल थी।
जानकारी के अनुसार, ओवरस्पीड के कारण थार, जो अलीगढ़ के विष्णु कुमार के नाम पंजीकृत है, बेकाबू होकर डिवाइडर से टकराई। हादसे ने सड़क सुरक्षा पर सवाल खड़े किए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
