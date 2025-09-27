Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गुरुग्राम में दिल्ली-जयपुर हाईवे पर तेज रफ्तार थार डिवाइडर से टकराई, पांच लोगों की मौके पर मौत

    By Vinay Trivedi Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 08:58 AM (IST)

    दिल्ली-जयपुर हाईवे पर झाड़सा फ्लाईओवर के पास सुबह एक थार गाड़ी डिवाइडर से टकरा गई जिसमें सवार पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों में तीन युवतियां और दो युवक शामिल हैं। गाड़ी दिल्ली से जयपुर की ओर जा रही थी। पुलिस के अनुसार हादसा ओवरस्पीड के कारण हुआ। एक युवक गंभीर रूप से घायल है और अस्पताल में भर्ती है।

    prefferd source google
    Hero Image
    दिल्ली-जयपुर हाईवे पर झाड़सा फ्लाईओवर के पास सुबह एक थार गाड़ी डिवाइडर से टकरा गई। जागरण

    जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। दिल्ली-गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर झाड़सा निकास द्वार के पास एक तेज रफ्तार थार गाड़ी अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराकर कई बार पलट गई। हादसे में गाड़ी में सवार पांच युवक-युवतियों की मौत हो गई। एक युवक गंभीर रूप से घायल है और उसका मेदांता अस्पताल में इलाज चल रहा है। वह फिलहाल बोल नहीं पा रहा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पलटी हुई गाड़ी में घायल हुए कई लोगों के चेहरे पहचान में नहीं आ रहे हैं। उनके पास मिले दस्तावेजों के आधार पर उनकी पहचान हुई है। एक युवक की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस ने सभी मृतकों के परिजनों को सूचित कर दिया है और शवों को पोस्टमार्टम हाउस में रखवा दिया है।

    चारों मृतकों की पहचान आदित्य प्रताप सिंह, प्रतिष्ठा मिश्रा, लावण्या और गौतम के रूप में हुई है। आदित्य और प्रतिष्ठा मूल रूप से जज कॉम्प्लेक्स, आगरा के रहने वाले थे और लावण्या शास्त्रीपुरम, आगरा की रहने वाली थी। गौतम के बारे में अभी पूरी जानकारी नहीं मिल पाई है। हादसे में कपिल नाम का एक युवक घायल हुआ है। वह मूल रूप से बुलंदशहर का रहने वाला है। उसके पिता उत्तर प्रदेश पुलिस में सब-इंस्पेक्टर हैं। प्रतिष्ठा रायबरेली के एक जज की बेटी थी।

    बताया जा रहा है कि प्रतिष्ठा और लावण्या ग्रेटर नोएडा के लॉयड लॉ कॉलेज में एलएलबी प्रथम वर्ष की पढ़ाई कर रही थीं और एक ही हॉस्टल में रहती थीं। आदित्य नोएडा की एक निजी कंपनी में काम करता था। पुलिस सभी आरोपियों की पहचान करने की कोशिश कर रही है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, दोनों के पास से गुरुग्राम के एक क्लब की मुहर मिली है।

    आशंका है कि वे नोएडा से गुरुग्राम क्लब तक थार कार से गए थे। सुबह 4 बजे तक मौज-मस्ती करने के बाद वे लौट रहे थे। आशंका है कि वे शराब के नशे में थे। वे झाड़सा एग्जिट और अंडरपास होते हुए दिल्ली वापस जा रहे थे। लेकिन, तेज़ गति के कारण, एग्जिट के पास गाड़ी अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई और कई बार पलट गई।

    हादसा इतना भीषण था कि थार की पूरी छत उड़ गई। गाड़ी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। गाड़ी पलटने से उसमें सवार लोगों के सिर में गंभीर चोटें आईं, जिससे उनकी पहचान करना मुश्किल हो गया। बताया जा रहा है कि गाड़ी में तीन युवतियां और तीन युवक सवार थे। चार युवक-युवतियों की मौके पर ही मौत हो गई। कपिल और प्रतिष्ठा घायल हो गए, जिन्हें मेदांता अस्पताल ले जाया गया। प्रतिष्ठा ने भी इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। कपिल का आईसीयू में इलाज चल रहा है।

    हादसे के बाद यातायात बाधित

    दुर्घटना की सूचना मिलने पर सेक्टर 40 पुलिस और अन्य टीमें मौके पर पहुंचीं। बड़ी मुश्किल से थार वाहन से सभी को बाहर निकाला गया। बताया जा रहा है कि वाहन 90 किलोमीटर प्रति घंटे से ज़्यादा की रफ्तार से चल रहा था। नतीजतन, दुर्घटना के बाद लगभग 100 मीटर तक वाहन के टुकड़े बिखरे पड़े मिले।

    हादसे के बाद हाईवे पर यातायात बाधित हो गया। ट्रैफिक पुलिस ने क्रेन की मदद से वाहन को हाईवे से हटाकर सर्विस लेन के किनारे खड़ा कर दिया। पुलिस के मुताबिक, थार वाहन, यूपी 81 सीएस 2319, अलीगढ़ में विष्णु कुमार के नाम पर पंजीकृत है।