Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    फ्री पास से नोएडा इंटरनेशनल ट्रेड शो का लें आनंद, बस सुबह नौ बजे करना होगा ये काम; आने-जाने के लिए बसें तैयार

    By gajendra pandey Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 10:46 AM (IST)

    ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन किया जा रहा है जहां सुबह 9 बजे से मुफ्त पास प्राप्त किया जा सकता है। UPITS ऐप से भी पास बनवा सकते हैं। बॉटनिकल गार्डन सेक्टर 62 और किसान चौक से शटल बसें उपलब्ध हैं। दादरी जेवर और दनकौर से भी एक्सपो मार्ट के लिए बसें चल रही हैं।

    prefferd source google
    Hero Image
    ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन किया जा रहा है। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। लोग सुबह 9 बजे से किसी भी समय इंडिया एक्सपो मार्ट पहुंच सकते हैं और मुफ़्त पास प्राप्त करके यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का आनंद ले सकते हैं। पास UPITS ऐप के जरिए भी बनवाए जा सकते हैं। आम लोग रात 8 बजे तक ट्रेड शो में रुक सकते हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यहां से शटल बस सेवाएं उपलब्ध 

    बॉटनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन 

    पहली बस सुबह 9 बजे रवाना होती है। एक्सपो मार्ट के लिए शटल बसें हर 20 मिनट में उपलब्ध हैं। आखिरी बस शाम 6 बजे रवाना होती है। ग्रेटर नोएडा स्थित एक्सपो मार्ट के गेट 3 और 4 के पास से, बॉटनिकल गार्डन के लिए बसें दोपहर 3 बजे हर 45 मिनट में रवाना होती हैं। आखिरी बस रात 9:05 बजे रवाना होती है।

    एक्सपो सेंटर, सेक्टर 62

    पहली बस सुबह 9:30 बजे ग्रेटर नोएडा स्थित एक्सपो मार्ट के लिए रवाना होती है। दोपहर 3:30 बजे तक हर 40 मिनट पर और उसके बाद हर 30 मिनट पर बसें चलती हैं। आखिरी बस शाम 6 बजे चलती है। एक्सपो मार्ट से सेक्टर 62 जाने वाली पहली बस दोपहर 3:00 बजे गेट नंबर 3 और 4 से चलती है। पहली बस 45 मिनट पर, फिर 30 मिनट पर और फिर 15 मिनट पर चलती है। आखिरी बस रात 9:10 बजे चलती है।

    ग्रेटर नोएडा वेस्ट में किसान चौक (गौर सिटी मॉल)

    यहाँ से पहली बस सुबह 9:30 बजे चलती है। दोपहर 2:00 बजे तक बसें हर 40 मिनट पर और फिर हर 30 मिनट पर चलती हैं। एक्सपो मार्ट के लिए आखिरी बस शाम 6:10 बजे चलती है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट जाने वाली पहली बस एक्सपो मार्ट के गेट नंबर 3 और 4 से दोपहर 3:00 बजे चलती है और आखिरी बस रात 9:10 बजे चलती है।

    दादरी में तहसील के पास

    एक्सपो मार्ट के लिए पहली बस दोपहर 1:00 बजे, दूसरी दोपहर 2:00 बजे और तीसरी दोपहर 3:30 बजे चलती है। एक्सपो मार्ट से दादरी के लिए पहली बस शाम 7 बजे, दूसरी रात 8 बजे और तीसरी रात 8:30 बजे उपलब्ध है।

    जेवर तहसील से रबूपुरा होते हुए

    ग्रेटर नोएडा स्थित एक्सपो मार्ट के लिए बसें दोपहर 12 बजे, दोपहर 1 बजे और दोपहर 2 बजे चलती हैं। जेवर के लिए बसें शाम 6:30 बजे, शाम 7:30 बजे और रात 8 बजे चलती हैं।

    दनकौर सिकंदराबाद बस स्टैंड से कासना होते हुए

    एक्सपो मार्ट के लिए पहली बस दोपहर 1 बजे, दूसरी दोपहर 2 बजे और तीसरी दोपहर 3:30 बजे चलती है। दनकौर के लिए पहली बस शाम 6:40 बजे, दूसरी शाम 7:40 बजे और तीसरी रात 8:10 बजे चलती है।