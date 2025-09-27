फ्री पास से नोएडा इंटरनेशनल ट्रेड शो का लें आनंद, बस सुबह नौ बजे करना होगा ये काम; आने-जाने के लिए बसें तैयार

ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन किया जा रहा है जहां सुबह 9 बजे से मुफ्त पास प्राप्त किया जा सकता है। UPITS ऐप से भी पास बनवा सकते हैं। बॉटनिकल गार्डन सेक्टर 62 और किसान चौक से शटल बसें उपलब्ध हैं। दादरी जेवर और दनकौर से भी एक्सपो मार्ट के लिए बसें चल रही हैं।

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। लोग सुबह 9 बजे से किसी भी समय इंडिया एक्सपो मार्ट पहुंच सकते हैं और मुफ़्त पास प्राप्त करके यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का आनंद ले सकते हैं। पास UPITS ऐप के जरिए भी बनवाए जा सकते हैं। आम लोग रात 8 बजे तक ट्रेड शो में रुक सकते हैं।

यहां से शटल बस सेवाएं उपलब्ध बॉटनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन पहली बस सुबह 9 बजे रवाना होती है। एक्सपो मार्ट के लिए शटल बसें हर 20 मिनट में उपलब्ध हैं। आखिरी बस शाम 6 बजे रवाना होती है। ग्रेटर नोएडा स्थित एक्सपो मार्ट के गेट 3 और 4 के पास से, बॉटनिकल गार्डन के लिए बसें दोपहर 3 बजे हर 45 मिनट में रवाना होती हैं। आखिरी बस रात 9:05 बजे रवाना होती है।

एक्सपो सेंटर, सेक्टर 62 पहली बस सुबह 9:30 बजे ग्रेटर नोएडा स्थित एक्सपो मार्ट के लिए रवाना होती है। दोपहर 3:30 बजे तक हर 40 मिनट पर और उसके बाद हर 30 मिनट पर बसें चलती हैं। आखिरी बस शाम 6 बजे चलती है। एक्सपो मार्ट से सेक्टर 62 जाने वाली पहली बस दोपहर 3:00 बजे गेट नंबर 3 और 4 से चलती है। पहली बस 45 मिनट पर, फिर 30 मिनट पर और फिर 15 मिनट पर चलती है। आखिरी बस रात 9:10 बजे चलती है।

ग्रेटर नोएडा वेस्ट में किसान चौक (गौर सिटी मॉल) यहाँ से पहली बस सुबह 9:30 बजे चलती है। दोपहर 2:00 बजे तक बसें हर 40 मिनट पर और फिर हर 30 मिनट पर चलती हैं। एक्सपो मार्ट के लिए आखिरी बस शाम 6:10 बजे चलती है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट जाने वाली पहली बस एक्सपो मार्ट के गेट नंबर 3 और 4 से दोपहर 3:00 बजे चलती है और आखिरी बस रात 9:10 बजे चलती है।

दादरी में तहसील के पास एक्सपो मार्ट के लिए पहली बस दोपहर 1:00 बजे, दूसरी दोपहर 2:00 बजे और तीसरी दोपहर 3:30 बजे चलती है। एक्सपो मार्ट से दादरी के लिए पहली बस शाम 7 बजे, दूसरी रात 8 बजे और तीसरी रात 8:30 बजे उपलब्ध है।