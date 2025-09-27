ट्रेड शो में चमका गाजियाबाद का स्टार्टअप, अतुल का स्टार्टअप देगा ऑक्सीजन और प्रदूषण का लाइव अपडेट

ग्रेटर नोएडा में अतुल कुमार ने एक ऐसा स्टूडेंट हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया है जो कक्षा में तापमान ऑक्सीजन और हानिकारक कणों की निगरानी करेगा। यह सिस्टम तत्काल मोबाइल पर अलर्ट भेजेगा। इंडिया एक्सपो मार्ट में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में इसे प्रदर्शित किया गया जहाँ इसे सराहना मिली। यह डिवाइस स्कूलों में बच्चों के स्वास्थ्य की रक्षा में सहायक होगा और उन्हें सुरक्षित वातावरण प्रदान करेगा।

गजेंद्र पांडेय, ग्रेटर नोएडा। कक्षा में तापमान की स्थिति, ऑक्सीजन की मात्रा, वातावरण में ऐसे हानिकारक छोटे-छोटे कण, जिनसे बच्चों की सेहत खराब होने की आशंका रहती है कि अब कोई चिंता नहीं है। ऐसी स्थितियां उत्पन्न होते ही अतुल कुमार का स्टार्टअप ‘स्टूडेंट हेल्थ माॅनिटरिंग सिस्टम’ तत्काल मोबाइल पर मैसेज भेजकर अलार्म के माध्यम से अलर्ट करेगा। इंडिया एक्सपो मार्ट में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में अतुल कुमार ने स्टार्टअप के प्रदर्शित किया है। इसे काफी सराहना मिली है। अपने स्टार्टअप का पेटेंट कराने की आवेदन प्रक्रिया पिछले माह शुरू की थी।

