    ट्रेड शो में चमका गाजियाबाद का स्टार्टअप, अतुल का स्टार्टअप देगा ऑक्सीजन और प्रदूषण का लाइव अपडेट

    By gajendra pandey Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 09:40 PM (IST)

    ग्रेटर नोएडा में अतुल कुमार ने एक ऐसा स्टूडेंट हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया है जो कक्षा में तापमान ऑक्सीजन और हानिकारक कणों की निगरानी करेगा। यह सिस्टम तत्काल मोबाइल पर अलर्ट भेजेगा। इंडिया एक्सपो मार्ट में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में इसे प्रदर्शित किया गया जहाँ इसे सराहना मिली। यह डिवाइस स्कूलों में बच्चों के स्वास्थ्य की रक्षा में सहायक होगा और उन्हें सुरक्षित वातावरण प्रदान करेगा।

    ट्रेड शो : अतुल का स्टार्टअप ‘स्टूडेंट हेल्थ मानिटरिंग सिस्टम’ कक्षा में छात्रों के सेहत पर रखेगा नजर

    गजेंद्र पांडेय, ग्रेटर नोएडा। कक्षा में तापमान की स्थिति, ऑक्सीजन की मात्रा, वातावरण में ऐसे हानिकारक छोटे-छोटे कण, जिनसे बच्चों की सेहत खराब होने की आशंका रहती है कि अब कोई चिंता नहीं है। ऐसी स्थितियां उत्पन्न होते ही अतुल कुमार का स्टार्टअप ‘स्टूडेंट हेल्थ माॅनिटरिंग सिस्टम’ तत्काल मोबाइल पर मैसेज भेजकर अलार्म के माध्यम से अलर्ट करेगा। इंडिया एक्सपो मार्ट में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में अतुल कुमार ने स्टार्टअप के प्रदर्शित किया है। इसे काफी सराहना मिली है। अपने स्टार्टअप का पेटेंट कराने की आवेदन प्रक्रिया पिछले माह शुरू की थी।

    सेंसर युक्त डिवाइस तैयार की

    गाजियाबाद के केआईईटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में सीनियर लैब इंस्ट्रक्टर के पद पर कार्यरत अतुल कुमार ने ‘स्टूडेंट हेल्थ माॅनिटरिंग सिस्टम’ स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की सेहत को निगरानी के लिए तैयार किया है। कक्षा में मौजूद बच्चों को स्वस्थ माहौल देने के लिए विभिन्न गतिविधियों की जानकारी देने के लिए सेंसर युक्त डिवाइस तैयार की है।

    क्लास में ऑक्सीजन की मात्रा मापेगा

    डिवाइस में लगा सेंसर पीएमएस 7003 कक्षा के अंदर हवा में मौजूद छोटे-छोटे हानिकारक कणों की जानकारी देगा। इसी तरह टेम्प्रेचर फार ह्यूमिडिटी सेंसर कक्षा के अंदर का तापमान और आद्रता बताएगा। इसी तरह अल्ट्रासोनिक फ्लो सेंसर कक्षा में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा है और कितनी आवश्यकता है, उसकी जानकारी देगा। कक्षा में लगी डिवाइस 200 मीटर क्षेत्र को कवर करेगी। कक्षा में लगी यह डिवाइस मोबाइल फोन और कंप्यूटर से कनेक्ट की जा सकती है।

    पेटेंट होते ही स्टार्टअप को गति देंगे

    डिवाइस में लगे सेंसर कक्षा में आक्सीजन की मात्रा 85 प्रतिशत से कम होने, तापमान सामान्य से अधिक होने और वातावरण में हानिकारक कण आते ही अलर्ट करेंगे। इससे बच्चों को सुरक्षित किया जा सकेगा। अतुल का कहना है कि उनकी यह डिवाइस ऐसे स्कूल, काॅलेज जिनके आस-पास बड़ी-बड़ी केमिकल फैक्ट्रियां संचालित हैं। उनमें लगाया जा सकेगा। कई स्कूल प्रबंधकों से संपर्क किया है, वह अपने यहां यह डिवाइस लगवाने के इच्छुक हैं। उन्होंने कहा कि पेटेंट होते ही स्टार्टअप को गति देंगे।

