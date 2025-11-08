कानपुर देहात में आटा चक्की में धमाका, किशोर की मौत

संवाद सूत्र, जागरण, रूरा (कानपुर देहात)। रूरा के सरगांव बुजुर्ग गांव में आटा चक्की का पत्थर धमाके से टूटने पर गेहूं पिसाने आये आए किशोर के सिर पर लग गया और वहीं उसकी जान चली गई। चक्की चला रहा मजदूर व दिवंगत किशोर के साथ आए दो किशोर व एक अन्य व्यक्ति बाल बाल बच गए। घटना के बाद चक्की संचालक मौके से भाग निकला।स्वजन ने कार्रवाई की मांग कर शव उठाने से इन्कार कर दिया।एसडीएम व पुलिस समझाने का प्रयास कर रहे।

कक्षा नौंवी का छात्र था किशोर गांव में गंगाराम राठौर का चक्की कारखाना है, जिसमें आटा पिसाई का भी काम होता है। शनिवार अपराह्न करीब तीन बजे कारखाना आटा चक्की में गांव के मनोज शुक्ला गेंहू की पिसाई कार्य में जुटे थे। इस दौरान गांव के संजय कुमार का 15 वर्षीय पुत्र मोहित जो नौंवी का छात्र है वह अपने दो साथियों के साथ बोरी में गेंहूं पिसाने के लिए चक्की में आया।

चक्की के पास था वह चल रही चक्की के पास घर से लाई गई गेहूं की बोरी को व्यवस्थित करने में जुट गया, तभी अचानक चलती चक्की धड़ाम की आवाज से फट गई और उससे निकला पत्थर मोहित के सिर पर लगा और वह वहीं गिर गया।इससे उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। चक्की में मौजूद लोग बाल बाल बचने से बुरी तरह सहम गए, जबकि कारखाना मालिक मौके से भाग निकला। दिवंगत के पिता व मां उर्मिला के अलावा उसके भाई रोहित, सोहित, आर्यन मौके पर आकर बिलखने लगे। थानाध्यक्ष अमित शुक्ला,एसआई रमाशंकर पाल ने जानकारी ली।

मुआवजे की मांग स्वजन ने घटना को लेकर नाराजगी जताते हुए मुआवजे की मांग की व संचालक पर कार्रवाई की मांग कर शव उठने से मना कर दिया।एसडीएम डेरापुर सुरभि शर्मा, नायब तहसीलदार जितेंद्र आदि ने आकर स्वजन को समझाने का प्रयास किया लेकिन लोग माने नहीं।रात आठ बजे तक बातचीत चल रही थी।इंस्पेक्टर ने बताया कि प्रयास किया जा रहा है।