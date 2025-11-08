Language
    कानपुर में तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार भाई बहन को मारी टक्कर, बहन की मौत

    By Anurag Shukla Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 02:17 PM (IST)

    कानपुर के बिधनू में एक तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार भाई-बहन को टक्कर मार दी, जिससे बहन की मौत हो गई और भाई गंभीर रूप से घायल हो गया। यह हादसा माधवबाग बाजार के पास हुआ, जब वे अपनी बड़ी बहन के घर जा रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। डंपर चालक मौके से फरार हो गया।

    जुली का फाइल फोटो। स्वजन

    संवाद सहयोगी, जागरण, बिधनू (कानपुर)। कानपुर में एक दर्दनाक हादसा हुआ। तेज रफ्तार वाहन ने एक भाई से बहन छीन ली। भाई की भी हालत नाजुक बनी हुई है। हादसा बिधनू के माधवबाग बाजार के पास हुआ।

    बिधनू माधवबाग बाजार के पास शुक्रवार दोपहर पीछे से आ रहा तेज रफ्तार डंपर बाइक सवार भाई–बहन को टक्कर मारता हुआ निकल गया। जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने दोनों घायलों को सीएचसी में भर्ती कराया। जहां से डाक्टर ने दोनों को एलएलआर अस्पताल रेफर कर दिया। देर शाम उपचार के दौरान बहन की मौत हो गई। वहीं भाई की हालत नाजुक बनी हुई है।

    बड़ी बहन के घर जा रही थी

    चकेरी लोधनपुरवा निवासी किसान शिवमंगल राजपूत की 18 वर्षीय बेटी जूली बड़े भाई प्रिंसू के साथ बाइक से बर्रा पिपौरी स्थित बड़ी बहन नीलू के घर जा रही थी। दोनों पिपरगवां होते हुए रमईपुर से पिपौरी जा रहे थे। माधवबाग के पास पीछे से आ रहे डंपर बाइक में टक्कर मार दी। जिसमे में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए।

    चालक डंपर सहित फरार

    हादसे के बाद चालक डंपर समेत मौके से भाग निकला। पुलिस ने राहगीरों की मदद स घायल भाई-बहनों बिधनू सीएचसी में भर्ती कराया। जहां डाक्टरों गंभीर हालत देख दोनों को एलएलआर अस्पताल रेफर कर दिया। देर शाम उपचार के दौरान जूली की मौत हो गई। वहीं प्रिंसू की हालत गंभीर बनी हुई है। बेटी का शव देख मां विजय लक्ष्मी बेसुध हो गई। थाना प्रभारी तेज बहादुर सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।