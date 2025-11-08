कानपुर में चोर गैंग के तीन सदस्य गिरफ्तार, चुराते थे ई रिक्शा और बैटरी

जागरण संवाददाता, कानपुर। स्वरूप नगर पुलिस ने ई-रिक्शा चोरी और उसकी बैटरियां चोरी करने वाले गैंग के सरगना बगाही बाबूपुरवा निवासी आकाश और खाड़ेपुर अर्रा निवासी विशाल शर्मा व महादेव नगर कच्ची बस्ती के मोहित कठेरिया को गिरफ्तार किया गया है।



डीसीपी सेंट्रल श्रवण कुमार सिंह ने बताया कि तीनों को गिरफ्तार कर उनके पास से एक ई-रिक्शा और पांच बैटरियां बरामद की है। डीसीपी ने बताया कि आकाश पर नौ,विशाल पर पांच और मोहित पर तीन मुकदमे दर्ज हैं। पकड़े गए आरोपितों ने हाल में ही सीसामऊ,ग्वालटोली और कर्नलगंज थाने में ई-रिक्शा चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया है।