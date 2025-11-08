कानपुर के पनकी में बड़ा हादसा, दो ट्रक की टक्कर में दो की मौत
कानपुर के पनकी में एक दर्दनाक सड़क हादसे में दो लोगों की मौत हो गई। यह घटना पनकी औद्योगिक क्षेत्र में दो ट्रकों की टक्कर के कारण हुई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।
जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर हाईवे पर बड़ा हादसा हो गया। इसमें दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा दो ट्रकों की भिड़ंत की वजह से हुआ।
पनकी के ए टू जेड प्लांट के सामने हाइवे पर खड़े ट्रक में पीछे से आए तेज रफ्तार ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रक हाइवे की दीवार से जा भिड़ा जिसमें फंसकर खड़े ट्रक को ठीक कर रहे कंडक्टर अम्बेडकर नगर जिले के जलालपुर निवासी शमशाद और सिद्धार्थनगर जिले के खिसगांव निवासी सवारी शालू की मौत गई। जबकि ट्रक चालक संत कबीर नगर निवासी अरविंद यादव और टक्कर मारने वाले ट्रक के कंडक्टर बुरी तरह घायल हो गए।
सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने हाइड्रा की मदद से ट्रक को अलग कराया। इसके बाद दोनों शव बाहर निकाल कर पोस्टमार्टम भेजे गए जबकि घायलों को एलएलआर अस्पताल में भर्ती करा कर टक्कर मारने वाले ट्रक चालक को हिरासत में लिया गया है।
