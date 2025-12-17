Weather Updates: यूपी में 7 दिन में दूसरी बार सबसे सर्द रही कानपुर की रात, अगले दो दिन घने कोहरे का अलर्ट

जागरण संवाददाता, कानपुर। Kanpur Weather: पहाड़ों से आ रही बर्फीली हवा से वातावरण में ठंडक बढ़ गई है। दिसंबर में पहली बार दिन का अधिकतम तापमान 20.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दिन का तापमान सामान्य से 4.6 डिग्री सेल्सियस कम रहा। शहरवासियों ने गलन भरी सर्दी महसूस की। दिन में धूप के तेवर नरम रहे और शाम होते ही सर्द हवा ने गलन का अहसास कराया। सर्दी से बचाव के लिए लोग गरम कपड़ों में ढके दिखे तो कई जगहों पर सुबह के समय लोग सर्दी से बचने के लिए आग जलाकर तापते नजर आए।

वहीं, एक सप्ताह में दूसरी बार रात का पारा यानी न्यूनतम तापमान 6.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इस तरह, दिसंबर के 17 दिन में अधिकतम तापमान में पांच डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। एक दिसंबर को अधिकतम तापमान 25.4 और न्यूनतम तापमान 7.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। हालांकि इसके बाद दिन और रात के तापमान में लगातार उतार चढ़ाव बना रहा। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, मौसम में बदलाव की वजह उत्तर-पश्चिमी हवा की गति बढ़ना है। अगले दो दिन में घने कोहरे वाला मौसम रहने और तापमान गिरने की संभावना है।

मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट सीएसए कृषि विश्वविद्यालय के मौसम विज्ञान केंद्र में बुधवार को अधिकतम तापमान 20.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान छह डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। उत्तर पूर्वी दिशा से 2.6 किमी प्रतिघंटा की गति से हवा चलती रही। वातावरण में नमी अधिकतम प्रतिशत 97 और न्यूनतम प्रतिशत 68 दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने अगले दो दिन में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है।

दिन रात के तापमान में गिरावट कोहरा बढ़ने के साथ दिन और रात के तापमान में गिरावट आने के आसार हैं। मौसम विशेषज्ञ डा. एसएन सुनील पांडेय ने बताया कि एक पश्चिमी विक्षोभ प्रभावी से सर्दी बढ़ी है। अब दूसरा पश्चिमी विक्षोभ 19 दिसंबर को आने के आसार हैं। तेज बर्फीली हवा गुरुवार को भी जारी रहने के संकेत मिले हैं। उन्होंने सर्दी के मौसम में लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने की सलाह दी है।

किसानों के लिए ये है सलाह रबी की खड़ी फसलों मे हल्की सिंचाई कर उचित नमी बनाए रखें। सभी पशुपालक अपने पशुओं को रात्रि के समय खुले स्थान पर न बांधें। पशु बाड़ो की खिड़कियों पर रात्रि समय जूट के परदे डाले और दिन के समय धूप निकलने पर परदे हटा दें।