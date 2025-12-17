Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Weather Updates: यूपी में 7 दिन में दूसरी बार सबसे सर्द रही कानपुर की रात, अगले दो दिन घने कोहरे का अलर्ट

    By Vivek Mishra Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 09:09 PM (IST)

    Kanpur Weather: कानपुर में बर्फीली हवाओं के चलते ठंड बढ़ गई है। दिसंबर में पहली बार अधिकतम तापमान 20.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। न्यूनतम तापमान 6.0 डि ...और पढ़ें

    Hero Image

    कानपुर शहर में छाया घना कोहरा

    जागरण संवाददाता, कानपुर। Kanpur Weather: पहाड़ों से आ रही बर्फीली हवा से वातावरण में ठंडक बढ़ गई है। दिसंबर में पहली बार दिन का अधिकतम तापमान 20.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दिन का तापमान सामान्य से 4.6 डिग्री सेल्सियस कम रहा। शहरवासियों ने गलन भरी सर्दी महसूस की। दिन में धूप के तेवर नरम रहे और शाम होते ही सर्द हवा ने गलन का अहसास कराया। सर्दी से बचाव के लिए लोग गरम कपड़ों में ढके दिखे तो कई जगहों पर सुबह के समय लोग सर्दी से बचने के लिए आग जलाकर तापते नजर आए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

     

    वहीं, एक सप्ताह में दूसरी बार रात का पारा यानी न्यूनतम तापमान 6.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इस तरह, दिसंबर के 17 दिन में अधिकतम तापमान में पांच डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। एक दिसंबर को अधिकतम तापमान 25.4 और न्यूनतम तापमान 7.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। हालांकि इसके बाद दिन और रात के तापमान में लगातार उतार चढ़ाव बना रहा। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, मौसम में बदलाव की वजह उत्तर-पश्चिमी हवा की गति बढ़ना है। अगले दो दिन में घने कोहरे वाला मौसम रहने और तापमान गिरने की संभावना है।

     

    मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

    सीएसए कृषि विश्वविद्यालय के मौसम विज्ञान केंद्र में बुधवार को अधिकतम तापमान 20.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान छह डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। उत्तर पूर्वी दिशा से 2.6 किमी प्रतिघंटा की गति से हवा चलती रही। वातावरण में नमी अधिकतम प्रतिशत 97 और न्यूनतम प्रतिशत 68 दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने अगले दो दिन में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है।

     

    दिन रात के तापमान में गिरावट

    कोहरा बढ़ने के साथ दिन और रात के तापमान में गिरावट आने के आसार हैं। मौसम विशेषज्ञ डा. एसएन सुनील पांडेय ने बताया कि एक पश्चिमी विक्षोभ प्रभावी से सर्दी बढ़ी है। अब दूसरा पश्चिमी विक्षोभ 19 दिसंबर को आने के आसार हैं। तेज बर्फीली हवा गुरुवार को भी जारी रहने के संकेत मिले हैं। उन्होंने सर्दी के मौसम में लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने की सलाह दी है।

     

    किसानों के लिए ये है सलाह 

    रबी की खड़ी फसलों मे हल्की सिंचाई कर उचित नमी बनाए रखें। सभी पशुपालक अपने पशुओं को रात्रि के समय खुले स्थान पर न बांधें। पशु बाड़ो की खिड़कियों पर रात्रि समय जूट के परदे डाले और दिन के समय धूप निकलने पर परदे हटा दें।

     

    17 दिन के तापमान पर एक नजर


    तारीख-- अधिकतम (डिग्री सेल्सियस)--न्यूनतम (डिग्री सेल्सियस)

    • एक दिसंबर--25.4 --7.7
    • दो दिसंबर --25.6 --6.7
    • तीन दिसंबर --25.7 --11.0
    • चार दिसंबर --23.9 --5.7
    • पांच दिसंबर --23.6 --4.2
    • छह दिसंबर --24.7 --5.0
    • सात दिसंबर --24.9 --10.0
    • आठ दिसंबर --26.5 --09.2
    • नौ दिसंबर --26.5 --9.7
    • 10 दिसंबर --26.4 --8.7
    • 11 दिसंबर --24.9-- 6.0
    • 12 दिसंबर --24.7 --6.4
    • 13 दिसंबर --23.9 --6.4
    • 14 दिसंबर --24.6 --7.4
    • 15 दिसंबर --24.9 --7.2
    • 16 दिसंबर --21.9 --9.0
    • 17 दिसंबर --20.1-- 6.0


    (स्रोत : सीएसए कृषि विश्वविद्यालय का मौसम विज्ञान केंद्र)


    यह भी पढ़ें- Kanpur Mandi Bhav: 17 दिसंबर 2025 का मंडी भाव, गेहूं, दाल और सोने के ताजा रेट, देखें एक क्लिक में

    यह भी पढ़ें- कानपुर से जालौन के सहकारी बैंक पहुंची आयकर विभाग की टीम, पांच घंटे तक खंगाले दस्तावेज

    यह भी पढ़ें- Gold Silver Price Today: कानपुर सराफा बाजार में पहली बार चांदी दो लाख के पार, एक साल में 117.1 प्रतिशत की उछाल

    यह भी पढ़ें- Kanpur Metro: बारादेवी से नौबस्ता तक मेट्रों का सपना जल्द होगा पूरा, एलिवेटेड सेक्शन के 5 स्टेशनों पर एस्केलेटर हुए इंस्टाल

    यह भी पढ़ें- PMFBY Scam: जंगल, नदी, पहाड़ पर फसल बीमा कर 40 करोड़ का महाघोटाला, 112 दिन बाद कंपनी प्रबंधक सहित तीन गिरफ्तार

    यह भी पढ़ें- हनुमान जी की लीला... हमीरपुर में चोरी हुई हनुमान प्रतिमा ने दिलाया चोर का सुराग, अब तालाब में तलाश